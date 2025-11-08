CANAL RCN
Colombia Video

El último debate de Miguel Uribe, con un mensaje directo a Gustavo Petro: "lo vamos a derrotar"

El último mensaje político de Miguel Uribe: "A este Gobierno lo vamos a derrotar", dijo en debate con Asobancaria.

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
09:10 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El lamentable fallecimiento de Miguel Uribe Turbay revivió sus últimas apariciones públicas, en particular su participación en un foro de Asobancaria, apenas dos días antes del trágico atentado en Bogotá.

Las últimas palabras de Miguel Uribe antes del atentado que le quitó la vida
RELACIONADO

Las últimas palabras de Miguel Uribe antes del atentado que le quitó la vida

En lo que fue su último debate de Miguel Uribe, el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático dejó un mensaje contundente sobre la situación política del país y su postura frente al Gobierno de Gustavo Petro.

Sus palabras, en un evento junto a figuras como Paloma Valencia y Claudia López, adquirieron un peso simbólico con su posterior deceso, evidenciando su firmeza en la arena política.

El mensaje de Miguel Uribe en desacuerdo con el Gobierno de Gustavo Petro

Durante su intervención, Uribe Turbay no dudó en enviar un claro mensaje al actual Gobierno, dejando en evidencia su rol como una de las principales voces de la oposición.

Fundación Santa Fe de Bogotá entregó detalles del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay
RELACIONADO

Fundación Santa Fe de Bogotá entregó detalles del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay

“Yo les quiero dejar claro a ustedes y a todo Colombia. A este Gobierno lo vamos a seguir enfrentando, lo vamos a detener y lo vamos a derrotar. Somos más los que creemos en la democracia y en la libertad. Somos más los que creemos en el estado de derecho”, afirmó, reflejando su compromiso con un proyecto político distinto al actual.

La confrontación de Miguel Uribe con el presidente Petro

La confrontación verbal con el presidente Gustavo Petro no se hizo esperar.

Tras las declaraciones de Uribe, en las que también anunció una demanda contra el ministro de Justicia Luis Eduardo Montealegre, por su nombramiento, asegurando que esta designación representaba un rompimiento.

En estas diferencias políticas, Gustavo Petro respondió con un fuerte trino. “¡Dios mío! ¿El nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos, hablando de ruptura institucional?”.

“Miguel dedicó su vida a luchar por un país en paz”: alcalde Galán tras la muerte de Miguel Uribe
RELACIONADO

“Miguel dedicó su vida a luchar por un país en paz”: alcalde Galán tras la muerte de Miguel Uribe

La confrontación escaló, y Uribe respondió un día antes de ser atacado, calificando a Petro de "cobarde y cínico".

"Gustavo Petro ataca con calumnias a quienes le perdonaron sus crímenes. Fue Petro quien empuñó armas y participó de un grupo criminal. Fue el M19 el que asesinó, torturó, secuestró e incendió el Palacio de Justicia. No permitiremos que vuelvan a los verdugos salvadores ni a las victimas victimarios. No permitiremos que reescriban la historia. Con nosotros se acaba la impunidad”, le dijo Uribe Turbay.

Este último debate de Miguel Uribe se convirtió así en el preámbulo de una tragedia que ha conmocionado a la nación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Carlos Fernando Galán

Bogotá decreta tres días de duelo por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe

“Colombia sufre una pérdida irreparable”: Verónica Alcocer por muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe

“Un beso y un hasta pronto”: el último instante de Miguel Uribe con su madre, Diana Turbay

Otras Noticias

Ucrania

UE convoca reunión urgente sobre Ucrania antes de la cumbre Trump-Putin

La Unión Europea busca influir en las negociaciones previstas entre Estados Unidos y Rusia sobre la guerra en Ucrania, en medio de temores por un posible acuerdo que perjudique a Kiev.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 11 de agosto de 2025

Este lunes 11 de agosto, llega con una energía que invita a tomar decisiones claras y dar pasos firmes hacia los objetivos personales y profesionales.

Finanzas personales

Estos son los precios de arriendos en zonas universitarias en Bogotá y otras ciudades

Liga BetPlay

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025 tras la fecha 6: hubo cambios

Cuidado personal

Siete hábitos para lucir radiante, según investigaciones sobre el envejecimiento