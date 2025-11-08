El último debate de Miguel Uribe, con un mensaje directo a Gustavo Petro: "lo vamos a derrotar"

El lamentable fallecimiento de Miguel Uribe Turbay revivió sus últimas apariciones públicas, en particular su participación en un foro de Asobancaria, apenas dos días antes del trágico atentado en Bogotá.

En lo que fue su último debate de Miguel Uribe, el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático dejó un mensaje contundente sobre la situación política del país y su postura frente al Gobierno de Gustavo Petro.

Sus palabras, en un evento junto a figuras como Paloma Valencia y Claudia López, adquirieron un peso simbólico con su posterior deceso, evidenciando su firmeza en la arena política.

El mensaje de Miguel Uribe en desacuerdo con el Gobierno de Gustavo Petro

Durante su intervención, Uribe Turbay no dudó en enviar un claro mensaje al actual Gobierno, dejando en evidencia su rol como una de las principales voces de la oposición.

“Yo les quiero dejar claro a ustedes y a todo Colombia. A este Gobierno lo vamos a seguir enfrentando, lo vamos a detener y lo vamos a derrotar. Somos más los que creemos en la democracia y en la libertad. Somos más los que creemos en el estado de derecho”, afirmó, reflejando su compromiso con un proyecto político distinto al actual.

La confrontación de Miguel Uribe con el presidente Petro

La confrontación verbal con el presidente Gustavo Petro no se hizo esperar.

Tras las declaraciones de Uribe, en las que también anunció una demanda contra el ministro de Justicia Luis Eduardo Montealegre, por su nombramiento, asegurando que esta designación representaba un rompimiento.

En estas diferencias políticas, Gustavo Petro respondió con un fuerte trino. “¡Dios mío! ¿El nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos, hablando de ruptura institucional?”.

La confrontación escaló, y Uribe respondió un día antes de ser atacado, calificando a Petro de "cobarde y cínico".

"Gustavo Petro ataca con calumnias a quienes le perdonaron sus crímenes. Fue Petro quien empuñó armas y participó de un grupo criminal. Fue el M19 el que asesinó, torturó, secuestró e incendió el Palacio de Justicia. No permitiremos que vuelvan a los verdugos salvadores ni a las victimas victimarios. No permitiremos que reescriban la historia. Con nosotros se acaba la impunidad”, le dijo Uribe Turbay.

Este último debate de Miguel Uribe se convirtió así en el preámbulo de una tragedia que ha conmocionado a la nación.