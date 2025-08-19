Informes revelan supuesta relación entre Cartel de los Soles, ELN, Segunda Marquetalia y Hezbolá

Informes de inteligencia internacional revelan comprometedoras pruebas que relacionan al régimen de Nicolás Maduro con Irán, el ELN, la Segunda Marquetalia y el Cartel de los Soles, del cual harían parte militares venezolanos.

De acuerdo con esta información, el centro de la red criminal estaría en Dubái y tendría protección diplomática para blanquear el dinero procedente del narcotráfico colombiano.

Así operaría el Cartel de los Soles

Los documentos provenientes de agencias de inteligencia internacional señalan que en esta red, presuntamente, están involucrados algunos generales de contrainteligencia, de la fuerza armada y de la Guardia Nacional Bolivariana.

Además, sugiere que, en estados como Apure, estarían protegiendo los campamentos del ELN para intensificar la guerra en Arauca y el Catatumbo.

“Estos individuos operan a través de empresas fachada en Catar, formalmente registradas como contratistas de infraestructura en los sectores energéticos, de perforación y de transporte industrial, pero que en la práctica funcionan como instrumentos para blanquear el dinero procedente del narcotráfico colombiano y venezolano”, menciona uno de los informes.

De igual forma, menciona que algunos altos oficiales venezolanos, como el mayor general Javier Marcano Tábata, jefe de Contrainteligencia, estarían detrás de estas acciones.

“El régimen venezolano y su brazo criminal, conocido como el Cártel de los Soles, brindan protección y logística para la exportación de cocaína, armas, oro ilegal y combustible al Caribe, África y Europa. Esta red está directamente implicada en proteger a operativos de Hezbolá en territorio venezolano, particularmente en zonas como Guárico, Apure y Caracas, y en la zona fronteriza con Colombia en La Guajira”, añade uno de los documentos.

La relación del Cartel de los Soles con grupos armados colombianos

Al parecer, estas redes se estarían beneficiando de las rentas criminales del ELN, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias Iván Mordisco.

“Grupos armados colombianos como el ELN, la facción disidente liderada por ‘Iván Mordisco’ y la Segunda Marquetalia están profundamente arraigados en este sistema criminal transnacional. Estos grupos controlan los corredores de producción de coca y oro, reciben pagos en criptomonedas, armamento o logística, y facilitan el paso a través de rutas no oficiales”.

El ELN estaría recibiendo entrenamiento con drones directamente de Hezbolá en Venezuela y, de acuerdo con los informes, los estados venezolanos fronterizos con Colombia como Apure, Táchira y Zulia serían puntos clave para el establecimiento de campamentos, rutas de narcotráfico y centros de entrenamiento de esta guerrilla.

En Colombia el impacto se refleja en Arauca y en el Catatumbo, donde el ELN disputa el control territorial con disidencias de las Farc.