Revelador hallazgo en la vivienda de alias El Viejo, ficha clave del magnicidio de Miguel Uribe

La captura de Simeón Pérez Marroquín, conocido como alias El Viejo es ficha clave para armar el rompecabezas judicial del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, el crimen que estremeció a Colombia.

Aunque por meses logró evadir a las autoridades, su propio hijastro, un menor recluido en un centro de atención especializada del ICBF, terminó revelando una de las pistas más sólidas que permitió dar con su paradero.

Según un documento en poder de la Fiscalía, al que tuvo acceso Noticias RCN, un denunciante anónimo relató cómo el joven, internado en un centro especializado para menores por un homicidio perpetrado en Soacha, había mencionado que su padrastro era un hombre muy peligroso, vinculado con el atentado contra el senador: se trataría de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo.

¿Hallazgos en la casa de El Viejo están relacionados con el crimen de Miguel Uribe?

En el allanamiento, las autoridades encontraron pruebas que refuerzan la hipótesis de su rol como enlace directo con las disidencias de ‘Iván Márquez’ en el atentado.

Según los documentos judiciales, en la vivienda fueron hallados:

Un arma de fuego calibre 22, similar a la utilizada en el ataque

Una bolsa con manuscritos y documentos, algunos con posibles referencias a fechas y nombres.

Cinco teléfonos móviles y dos tarjetas SIM, presumiblemente utilizados para comunicaciones entre los miembros de la organización.

Una motocicleta Pulsar 250, que habría sido usada para labores de reconocimiento.

Un rifle calibre 22, que se investiga si fue empleado en entrenamientos o acciones previas.

Estos elementos, junto con los registros de llamadas y mensajes hallados en los teléfonos, serían determinantes para establecer la cadena de mando y los vínculos entre El Viejo y la estructura criminal que planeó el magnicidio.

Hijastro de El Viejo lo delató ante las autoridades

Un menor que se encuentra privado de la libertad por homicidio habría sido pieza clave para encontrar a alias El Viejo, así lo señala un informe de la Fiscalía:

Por intermedio de un familiar internado en el centro El Redentor del ICBF, se supo de un muchacho al que le falta una pierna, quien estaría allí por homicidio. Su madre, tiene relación con una olla de microtráfico en el centro de Bogotá y convive con un señor que sería su padrastro, alias ‘El Viejo’.

A partir de ese dato, los investigadores reconstruyeron los movimientos de Pérez Marroquín. Testimonios del joven sicario que ejecutó el ataque, de Harold Barragán y de Katherine Andrea Martínez ayudaron a ubicarlo finalmente en una vivienda de Puerto Lleras, Meta, donde se escondía bajo el nombre de Sebastián.

De acuerdo con la Fiscalía, Pérez Marroquín no solo entregaba armas y municiones, sino que también coordinaba las operaciones de la célula que ejecutó el ataque.

Las investigaciones apuntan a que ‘El Viejo’ mantenía estrechos vínculos con la Segunda Marquetalia, disidencia de las antiguas Farc.