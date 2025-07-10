Peligrosa red de trata engañaba a jóvenes colombianas para explotarlas sexualmente en Italia

Una mujer fue condenada tras ser hallada culpable de participar en una red de trata que captaba a jóvenes colombianas, prometiéndoles trabajos falsos para llevárselas a Italia con fines de explotación sexual.

Aunque se creía que este tipo de práctica había desaparecido, hoy parece estar en auge, representando graves riesgos principalmente para las mujeres en condición de vulnerabilidad.

La reciente sentencia en contra de Marta Cecilia Álvarez marca un precedente, pues envía un mensaje contundente de la lucha contra este crimen que atenta contra la dignidad humana.

Así cayó la mujer que engañaba a las jóvenes

Lo que reveló el expediente de la Fiscalía es que esta mujer se encargaba de contactar a mujeres de bajos recursos para engañarlas mediante falsas promesas de trabajo en el exterior.

Una vez las víctimas llegaban a Italia eran despojadas de sus documentos y pertenencias y sometidas a vejámenes sexuales por parte de la red, supuestamente para cubrir sus gastos de viaje.

La investigación fue posible gracias al testimonio de una mujer que logró escapar.

Álvarez, quien era el primer eslabón de esta red de trata de personas, habría tenido como víctima a una joven de 26 años, que fue engañada y enviada a Europa para ser explotada.

Como consecuencia, Álvarez fue sentenciada a 13 años de cárcel.