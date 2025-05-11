CANAL RCN
Colombia

Este fue el negocio que le dejó ganancias de más de $5.000 millones a una red ilegal en Cali

Descubrieron páginas falsas, documentos adulterados y cobros anticipados de hasta $15 millones.

Red ilegal de venta de motos
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
07:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un operativo entre la Fiscalía, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional desarticuló una estructura dedicada a la venta fraudulenta de motocicletas.

Homicidas alardeaban con un arma tras asesinar a un hombre, pero los captaron en cámaras: así fue la persecución
RELACIONADO

Homicidas alardeaban con un arma tras asesinar a un hombre, pero los captaron en cámaras: así fue la persecución

Las pesquisas permitieron establecer que el grupo operaba con una logística pensada para aparentar legalidad y así engañar a compradores, especialmente en Cali.

¿En qué consistía el negocio que escondía un fraude millonario?

Los investigadores concluyeron que la red construyó un “negocio” ilícito a partir de la suplantación de concesionarios y marcas reconocidas.

Creaban páginas y anuncios que imitaban a distribuidores oficiales de motocicletas, incluyendo material gráfico, logotipos y fotografías, y publicaban ofertas en plataformas como Facebook Marketplace y Google Maps.

Esa fachada generaba confianza en los interesados y les permitía captar clientes con precios llamativos y promesas de entrega inmediata.

Así era el modus operandi de la red que vendía falsas motocicletas por plataformas

La dinámica criminal seguía un patrón repetido para minimizar sospechas:

  • Captación: las publicaciones atrajeron a usuarios que buscaban comprar motocicletas.
  • Contacto privado: el interés se trasladaba a WhatsApp, canal en el que los estafadores se presentaban como “asesores comerciales”.
  • Documentos falsos: para reforzar la apariencia de formalidad, los vendedores mostraban cédulas adulteradas, RUTs manipulados y otros papeles que simulaban respaldar la operación.
VIDEO | Fuerte pelea en estación de Transmilenio: usuario golpeó a 3 guardias para evadir el pasaje
RELACIONADO

VIDEO | Fuerte pelea en estación de Transmilenio: usuario golpeó a 3 guardias para evadir el pasaje

  • Pago anticipado: convencían a las víctimas de consignar anticipos, o el 30% del valor, o montos entre 4 y 15 millones de pesos con la promesa de descuentos y envío del vehículo.
  • Desaparición: tras recibir la transferencia, los estafadores cerraban la comunicación y la entrega del vehículo nunca se concretaba.

¿Desde dónde concretaban las estafas?

Las autoridades hallaron una oficina acondicionada desde la cual la banda producía el material fraudulento.

Allí se fabricaban documentos adulterados, se imprimían afiches con logos falsificados y se coordinaban las publicaciones y los contactos.

¿Cuántas víctimas dejó la red ilegal de venta de motos?

El CTI documentó cientos de denuncias con el mismo patrón delictivo.

Partido de fútbol terminó en tragedia: padre e hijo asesinaron a un joven por una decisión del arbitro
RELACIONADO

Partido de fútbol terminó en tragedia: padre e hijo asesinaron a un joven por una decisión del arbitro

Según las pruebas recabadas, la organización habría movido más de $5.000 millones desde 2023, con víctimas en Cali y otras regiones del país.

Los montos consignados por cada persona oscilaban entre los cuatro y los quince millones de pesos, y eran transferidos a cuentas y billeteras digitales controladas por los cabecillas, lo que dificultaba el rastreo inmediato de los fondos.

Finalmente, se pusieron a disposición de la Fiscalía 12 sujetos, quienes serían los responsables de todo el entramado criminal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

La última foto de Jaime Esteban Moreno antes de ser asesinado durante Halloween: nuevos detalles del caso

Medicamentos

Pacientes en Colombia han tenido que gastar hasta el 90% de sus ingresos en medicamentos

Animales

Cartagena le puso fin al uso de caballos: así serán los primeros coches eléctricos para el turismo

Otras Noticias

Selección Colombia

¿El 'tapado' de Lorenzo en la Selección Colombia? No tuvo minutos en América de Cali y ahora brilla en Europa

El jugador está en el radar de Néstor Lorenzo y se reporta que podría estar peleando por un cupo en el Mundial de 2026.

América Latina

"Nos va a caer": Mhoni Vidente sorprendió con preocupante predicción para noviembre

La reconocida astróloga analizó el panorama y le explicó a la sociedad por qué es fundamental protegerse.

Comercio

Estos fueron los carros más vendidos de octubre en Colombia: ranking dejó sorpresas

Jamaica

Llegaron las 22 toneladas de ayuda humanitaria que Colombia le envió a Jamaica

Enfermedades

El 71% de pacientes con enfermedades huérfanas sienten que la sanidad se deterioró. ¿Qué Pasa?