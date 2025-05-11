Este fue el negocio que le dejó ganancias de más de $5.000 millones a una red ilegal en Cali

Un operativo entre la Fiscalía, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional desarticuló una estructura dedicada a la venta fraudulenta de motocicletas.

Las pesquisas permitieron establecer que el grupo operaba con una logística pensada para aparentar legalidad y así engañar a compradores, especialmente en Cali.

¿En qué consistía el negocio que escondía un fraude millonario?

Los investigadores concluyeron que la red construyó un “negocio” ilícito a partir de la suplantación de concesionarios y marcas reconocidas.

Creaban páginas y anuncios que imitaban a distribuidores oficiales de motocicletas, incluyendo material gráfico, logotipos y fotografías, y publicaban ofertas en plataformas como Facebook Marketplace y Google Maps.

Esa fachada generaba confianza en los interesados y les permitía captar clientes con precios llamativos y promesas de entrega inmediata.

Así era el modus operandi de la red que vendía falsas motocicletas por plataformas

La dinámica criminal seguía un patrón repetido para minimizar sospechas:

Captación: las publicaciones atrajeron a usuarios que buscaban comprar motocicletas.

Contacto privado: el interés se trasladaba a WhatsApp, canal en el que los estafadores se presentaban como "asesores comerciales".

Documentos falsos: para reforzar la apariencia de formalidad, los vendedores mostraban cédulas adulteradas, RUTs manipulados y otros papeles que simulaban respaldar la operación.

Pago anticipado: convencían a las víctimas de consignar anticipos, o el 30% del valor, o montos entre 4 y 15 millones de pesos con la promesa de descuentos y envío del vehículo.

Desaparición: tras recibir la transferencia, los estafadores cerraban la comunicación y la entrega del vehículo nunca se concretaba.

¿Desde dónde concretaban las estafas?

Las autoridades hallaron una oficina acondicionada desde la cual la banda producía el material fraudulento.

Allí se fabricaban documentos adulterados, se imprimían afiches con logos falsificados y se coordinaban las publicaciones y los contactos.

¿Cuántas víctimas dejó la red ilegal de venta de motos?

El CTI documentó cientos de denuncias con el mismo patrón delictivo.

Según las pruebas recabadas, la organización habría movido más de $5.000 millones desde 2023, con víctimas en Cali y otras regiones del país.

Los montos consignados por cada persona oscilaban entre los cuatro y los quince millones de pesos, y eran transferidos a cuentas y billeteras digitales controladas por los cabecillas, lo que dificultaba el rastreo inmediato de los fondos.

Finalmente, se pusieron a disposición de la Fiscalía 12 sujetos, quienes serían los responsables de todo el entramado criminal.