Familias de 20 colombianos presos en Venezuela exigen su pronta excarcelación

En la frontera entre Venezuela y Colombia persiste la incertidumbre sobre la posible liberación de al menos 20 colombianos que permanecen en cárceles del vecino país.

Sus familias, algunas con años de espera, mantienen la esperanza de reencontrarse con ellos tras los anuncios recientes del régimen venezolano sobre excarcelaciones.

Testimonios de familiares en la frontera

Entre los casos más representativos está el de Javier Giraldo, cuyo padre lleva más de cuatro años detenido en la cárcel Rodeo 3 de Venezuela. Según relató, el hombre de 70 años padece hipertensión y diabetes, pero aún no ha recibido la excarcelación.

Otro caso es el de Brandon Castaño, quien asegura tener desde hace meses la boleta de libertad, sin que hasta ahora se haya autorizado su salida. En medio de esta situación, las familias realizaron una vigilia en el puente internacional Simón Bolívar para pedir la libertad de sus seres queridos.

"Las liberaciones han sido a cuenta gotas, los italianos, los españoles, los venezolanos como entre comillas de alto valor político, pero nuestros seres queridos, en el caso de mi papá colombiano de 70 años, tiene 4 años y 4 meses preso en la cárcel Rodeo 3, enfermo de diabetes", dijo a Noticias RCN Javier Galindo.

Clamor por excarcelaciones y llamado al gobierno venezolano

Nubia Misse, representante de las familias, pidió directamente a las autoridades venezolanas que se agilicen las liberaciones: "Le pido especialmente a la presidenta Delcy Rodríguez y a su hermano, que son los encargados de liberarlo a los presos, que los dejen salir", expresó a Noticias RCN.

La última excarcelación de colombianos se registró el pasado 25 de octubre en el puente Atanasio Girón, donde fueron recibidos 17 connacionales. Desde entonces, no se han reportado nuevas liberaciones, lo que mantiene a las familias en la expectativa y con la esperanza de que sus seres queridos puedan regresar pronto.