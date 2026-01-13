Foro Penal confirma la excarcelación de 56 presos políticos en Venezuela

En la noche de este lunes, el director vicepresidente de la ONG venezolana Foro Penal, Gonzalo Himiob, confirmó que hasta el momento 56 presos políticos han sido liberados de las cárceles de Venezuela.

RELACIONADO María Corina Machado cuestionó al régimen de Venezuela por publicar cifras erróneas de excarcelaciones

"Pronto los nombres de casi todos, pues algunos de nuestros representados, y es su derecho, nos han pedido que no se hagan públicos sus nombres. Esto debe respetarse", indicó sobre las 9:15 de la noche a través de su cuenta de X.

Familiares de detenidos exigieron el martes celeridad en las excarcelaciones que el régimen venezolano prometió la semana pasada bajo presión de Estados Unidos. Las autoridades anunciaron las liberaciones después del derrocamiento y captura del presidente Nicolás Maduro durante un bombardeo estadounidense en Caracas el 3 de enero.

Diferencias en las cifras de excarcelados

En la plaza principal de la Universidad Central de Venezuela (UCV), una bandera nacional rodeada de fotografías de centenares de detenidos acompañó las manifestaciones de familiares. "¡Justicia y libertad, todos son inocentes, ninguno delincuente!", coreaban los asistentes. "¡Liberen a todos!", pedía otra mujer.

RELACIONADO Trump recibirá a María Corina Machado tras nuevas excarcelaciones en Venezuela

"No puede haber transición en Venezuela si no hay libertad plena e incondicional de todos los presos políticos", dijo Diego Casanova, vocero del Comité, en rueda de prensa. Añadió: "La represión que los llevó a las cárceles en la que están hoy continúa, incluso el balance que hoy podemos hacer es fatal. Hoy vemos que en el país continúan más de 1.000 personas detenidas injustamente".

Testimonios de familiares en espera

Casanova denunció nuevas detenciones de personas por "apoyar" el derrocamiento de Maduro y aseguró que se añadieron 100 casos al registro, no reportados antes por miedo de las familias a represalias. Un estado de excepción rige en Venezuela desde el bombardeo del 3 de enero.

RELACIONADO El papa León XIV recibe a María Corina Machado en audiencia privada

En los centros de reclusión, las familias se han encontrado con tanta frecuencia que han formado lazos de amistad. Bianca Lorenzo, de 65 años, y Xiomara Requena, de 58, esperan noticias de sus hijos, que creen fueron trasladados a otra cárcel militar tras cumplir su pena. "No nos dicen nada, tiene 11 meses que debió estar en libertad", dijo llorosa Lorenzo a la AFP. "Hasta el día de hoy ni una llamada, fuimos hasta allá y nos lanzaron unos perros", agregó Requena.

Keilen Villalobos relató tener "una angustia terrible". Su esposo permanece detenido en el Rodeo I, en las afueras de Caracas, desde hace dos años. La mujer aseguró que lleva días durmiendo frente al penal, como decenas de familiares que esperan excarcelaciones. "Está bien, con esperanza. Queda poco, quedan horas. No sabía nada y se puso a llorar cuando le conté" de la caída de Maduro, afirmó.