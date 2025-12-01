Comisión de Acusaciones realizó inspección judicial a procesos del Consejo de Estado

La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes ordenó y realizó en las recientes horas una inspección judicial en el Consejo de Estado, como parte de una indagación preliminar derivada de una denuncia presentada contra varios magistrados del alto tribunal.

Realizan inspección en el Consejo de Estado

Según la información brindada por la comisión, la investigación surge tras las quejas interpuestas por sujetos procesales que participaron como accionantes en dos demandas de tutela.

Una de ellas estaría relacionada con supuestas vulneraciones a los derechos fundamentales de un usuario del sistema de salud, quien argumenta que los consejeros del Consejo de Estado habrían actuado de manera irregular al resolver su caso pese a la existencia de una recusación en curso.

La segunda tutela hace referencia a supuestas violaciones al debido proceso dentro de un caso de nulidad que cuestiona la elección del gobernador del archipiélago de San Andrés.

Información oficial indicó que la diligencia judicial se desarrolló en la Secretaría General del Consejo de Estado, dependencia encargada del manejo de los expedientes digitales de las acciones constitucionales y los procesos bajo competencia de la Sala Plena.

Consejo de Estado se pronunció tras inspección de la Comisión de Acusaciones

La Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó que, tanto su Secretaría como la Secretaría General, colaboró activamente con la Comisión de Investigación y Acusación en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.

De igual manera, el alto tribunal destacó que ha brindado plena disposición y apoyo para el desarrollo de estas inspecciones, como lo ha hecho en anteriores ocasiones en las que se han adelantado diligencias similares dentro de diferentes investigaciones.

“En tal sentido, el Consejo de Estado prestó toda la colaboración para su práctica, como corresponde y como lo ha hecho en oportunidades anteriores en las que, en diversas investigaciones, se han practicado este tipo de pruebas”, se lee en el comunicado.