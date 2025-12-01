CANAL RCN
Colombia

Comisión de Acusaciones realizó inspección judicial a procesos del Consejo de Estado

Información oficial indicó que la diligencia judicial se desarrolló en la Secretaría General del Consejo de Estado.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
05:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes ordenó y realizó en las recientes horas una inspección judicial en el Consejo de Estado, como parte de una indagación preliminar derivada de una denuncia presentada contra varios magistrados del alto tribunal.

Procuraduría abre indagación contra el representante Juan Carlos Wills por presunta omisión en trámite disciplinario
RELACIONADO

Procuraduría abre indagación contra el representante Juan Carlos Wills por presunta omisión en trámite disciplinario

Realizan inspección en el Consejo de Estado

Según la información brindada por la comisión, la investigación surge tras las quejas interpuestas por sujetos procesales que participaron como accionantes en dos demandas de tutela.

Una de ellas estaría relacionada con supuestas vulneraciones a los derechos fundamentales de un usuario del sistema de salud, quien argumenta que los consejeros del Consejo de Estado habrían actuado de manera irregular al resolver su caso pese a la existencia de una recusación en curso.

La segunda tutela hace referencia a supuestas violaciones al debido proceso dentro de un caso de nulidad que cuestiona la elección del gobernador del archipiélago de San Andrés.

Información oficial indicó que la diligencia judicial se desarrolló en la Secretaría General del Consejo de Estado, dependencia encargada del manejo de los expedientes digitales de las acciones constitucionales y los procesos bajo competencia de la Sala Plena.

Consejo de Estado se pronunció tras inspección de la Comisión de Acusaciones

La Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó que, tanto su Secretaría como la Secretaría General, colaboró activamente con la Comisión de Investigación y Acusación en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.

Consejo de Estado condena al Estado por la muerte de Jorge Alberto Echeverry en el holocausto del Palacio de Justicia
RELACIONADO

Consejo de Estado condena al Estado por la muerte de Jorge Alberto Echeverry en el holocausto del Palacio de Justicia

De igual manera, el alto tribunal destacó que ha brindado plena disposición y apoyo para el desarrollo de estas inspecciones, como lo ha hecho en anteriores ocasiones en las que se han adelantado diligencias similares dentro de diferentes investigaciones.

“En tal sentido, el Consejo de Estado prestó toda la colaboración para su práctica, como corresponde y como lo ha hecho en oportunidades anteriores en las que, en diversas investigaciones, se han practicado este tipo de pruebas”, se lee en el comunicado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Santa Marta abre cementerio exclusivo para mascotas: planes desde $20.000

Asesinatos en Bogotá

Juan Carlos Suárez, uno de los presuntos asesinos de Jaime Esteban Moreno, fue enviado a la cárcel

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría abre indagación contra el representante Juan Carlos Wills por presunta omisión en trámite disciplinario

Otras Noticias

Latin Grammy

Latin Grammy 2025: fecha, hora, artistas nominados y dónde ver la gala

La noche más importante de la música latina llega en su edición número 26. Conozca todos los detalles.

Educación

Docentes en Colombia podrán subir de nivel y salario: Mineducación inició el proceso 2025

El Ministerio de Educación abrió el proceso de ascenso y reubicación salarial docente 2025. Conoce cómo participar, las fechas clave y los pasos para inscribirte.

ONU

Israel enfrenta denuncias ante la ONU por presunta tortura sistemática a palestinos detenidos

Egan Bernal

Gran Fondo de Egan Bernal: cierres viales, horarios y dónde ver

Contenido Patrocinado

Nosotras, la marca que rompe los tabúes sobre el cuerpo femenino, fue doblemente premiada en los Effie y TikTok Awards