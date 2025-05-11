Comunidad de Usme exige respuestas por la desaparición del niño Sebastián García

La comunidad del barrio Alfonso López en la localidad de Usme persiste en la búsqueda de Sebastián García Obando, un niño de 11 años que desapareció hace más de 20 días cuando salió de su casa a comprar un pincel en una tienda cercana.

Desde ese momento, familiares, profesores y compañeros no han cesado en sus llamados a las autoridades para intensificar las labores de búsqueda del menor.

Plantones en Usme exigen intensificar búsqueda de Sebastián

"¡Sebastián, vuelve a casa, Sebastián!", claman los manifestantes en plantones organizados por la comunidad educativa del Colegio Estanislao Zuleta, donde el niño cursa sus estudios y es conocido como un alumno entusiasta. La movilización busca visibilizar el caso y presionar a las autoridades para que se desplieguen mayores recursos en la localización del menor.

Sebastián salió de su vivienda en el barrio Alfonso López con el propósito de adquirir implementos escolares en un establecimiento próximo a su residencia. Desde ese momento, no se ha conocido información alguna sobre su paradero, lo que mantiene en angustia a su familia y a toda la comunidad educativa.

La familia García Obando enfrenta esta crisis con un doloroso pasado a cuestas. Fueron víctimas del desplazamiento forzado provenientes del departamento del Caquetá, y ahora atraviesan nuevamente un momento de profunda incertidumbre. Doña Eugenia García, madre del menor, espera junto a los compañeros de clase de su hijo que las autoridades arrojen resultados positivos en la búsqueda.

Comunidad educativa y barrio Alfonso López realizaron vigilia

Los profesores del Colegio Estanislao Zuleta se han sumado activamente a las jornadas de búsqueda y a los plantones realizados en la localidad de Usme. La comunidad educativa exige mayor compromiso por parte de las autoridades competentes en casos de desaparición de menores de edad, considerando la vulnerabilidad de niños y niñas en contextos urbanos.

El caso de Sebastián García Obando se suma a las cifras de menores desaparecidos en Bogotá, una problemática que genera alarma entre las familias y que requiere respuestas efectivas de los organismos de seguridad.

La comunidad del barrio Alfonso López continúa en vigilia permanente, esperando noticias del niño y manteniendo viva la esperanza de su pronto retorno al hogar.