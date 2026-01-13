Condenan a integrante de las disidencias por más de 10 homicidios en el Valle del Cauca

Un integrante de la estructura, Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, fue condenado por su participación en una serie de crímenes que dejaron al menos 19 personas muertas en distintas zonas rurales del Valle del Cauca.

Condenan a integrante de las disidencias implicado en homicidios

Se trata de Jair Valencia Solís, quien aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

Gracias al material probatorio recopilado por el ente acusador, el procesado reconoció su participación en múltiples hechos violentos ocurridos entre 2020 y 2021 en los municipios de Jamundí, Restrepo y Dagua.

Como resultado del acuerdo judicial, un juez lo sentenció a 22 años y dos meses de prisión por delitos que incluyen homicidio agravado, tentativa de homicidio, desaparición forzada y porte ilegal de armas, así como el uso de armamento y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

La investigación reveló que Valencia Solís estuvo involucrado en tres asesinatos colectivos perpetrados en los corregimientos La Meseta y Villacolombia, en Jamundí y Restrepo, donde 14 personas fueron asesinadas, entre ellas un menor de edad.

Estos ataques hicieron parte de una ofensiva armada en zonas rurales estratégicas del suroccidente del país.

Además, se le atribuyó la desaparición forzada y posterior asesinato de dos personas, uno de ellos un soldado del Ejército Nacional que fue secuestrado, ejecutado y enterrado en una fosa clandestina en la vereda El Placer, en el municipio de Dagua, el 23 de agosto de 2021.

Condenan a disidente implicado en los asesinatos de 19 personas

El condenado también fue hallado responsable del homicidio de dos trabajadores de la minería, ocurrido el 15 de marzo de 2021, y del asesinato de un ciudadano extranjero el 29 de junio de 2020, ambos hechos registrados en la zona rural de Jamundí.

El juez que conoció el caso avaló el preacuerdo y ordenó que la pena sea cumplida en un centro penitenciario, sin otorgarle beneficios judiciales, debido a la gravedad y el impacto de los crímenes cometidos.