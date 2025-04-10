CANAL RCN
Colombia

Confirman la muerte de un estudiante en escuela militar: investigan el caso

El Ejército Nacional, a través de un comunicado, se refirió a la muerte de un alumno de la Escuela Militar de Suboficiales.

Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

octubre 04 de 2025
05:28 p. m.
En las últimas horas, el Ejército Nacional confirmó la muerte de uno de sus alumnos, identificado como Alejandro Antonio Zabaleta Castillo, quien hacía parte del curso de suboficiales N° 113.

De acuerdo con el comunicado de la institución las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se produjo la muerte del estudiante son materia de investigación.

El informe oficial del lamentable fallecimiento del alumno indica que, aunque fue trasladado a un centro asistencial, ingresó sin signos vitales, por lo que se procedió a realizarse la respectiva declaratoria de muerte.

¿De que murió estudiante de escuela militar?

La unidad orgánica del comando de educación y doctrina de la escuela de suboficiales informó que los hechos se presentaron durante la mañana del sábado 4 de octubre.

Durante el desarrollo del curso avanzado de combate en la escuela de entrenamiento y reentrenamiento táctico del Ejército Nacional, en hechos que son materia de investigación.

“Una vez se presentó la situación, el alumno fue trasladado de manera inmediata al dispensario médico del Fuerte Militar, donde desafortunadamente llegó sin signos vitales”, confirmó el Ejército.

Investigan cómo fue la muerte de alumno en entrenamiento militar

La Institución dispuso el inicio de las investigaciones internas correspondientes para el avance del caso.

Se informó de inmediato a las autoridades competentes, quienes hicieron presencia en el lugar y adelantaron los actos urgentes correspondientes.

Al mismo tiempo, el Ejército lamentó los hechos y envió un mensaje de solidaridad con los familiares del joven estudiante.

