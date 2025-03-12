CANAL RCN
Colombia Video

Congreso aprueba proyecto de ley que apunta a prevenir la utilización de colombianos como mercenarios

El Congreso aprobó el proyecto que incorpora al país al tratado internacional que prohíbe el reclutamiento y uso de mercenarios.

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
05:27 p. m.
Con 92 votos a favor, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley que formaliza la adopción de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios.

Esta iniciativa, presentada por la Cancillería y el Ministerio de Defensa Nacional en agosto de 2024, se basa en el tratado adoptado por las Naciones Unidas en 1989 y ahora pasa a sanción presidencial.

La Convención y su alcance en materia de mercenarismo

La norma incorpora al ordenamiento colombiano un instrumento que rechaza el mercenarismo, considerado una práctica vinculada a formas contemporáneas de explotación humana. Según lo expuesto en el proyecto, este fenómeno se alimenta de la vulnerabilidad económica, la desinformación y la falta de protección jurídica, lo que afecta principalmente a hombres en condiciones de especial riesgo.

El Estado señala que el uso de mercenarios implica riesgos directos para quienes son reclutados, en muchos casos mediante engaños. Además, advierte que esta práctica puede impactar la estabilidad internacional al prolongar conflictos armados externos y afectar procesos de paz en otras regiones.

¿Qué pasará con el reclutamiento de colombianos?

Con la adopción de la Convención, se espera contar con herramientas para tipificar delitos asociados al mercenarismo y fortalecer la cooperación judicial entre Estados. El tratado establece lineamientos internacionales orientados a regular y desincentivar actividades relacionadas con el reclutamiento y financiamiento de mercenarios.

Cabe recordar que en los últimos años, se han conocido noticias de mercenarios colombianos involucrados en conflictos internacionales, principalmente en la guerra de Ucrania y Rusia, además de apariciones en Sudán y Haití.

