La batalla política que se libra en redes sociales para las elecciones 2026: experto analiza el panorama

La campaña electoral de 2026 se consolida en la pantalla del celular. En Colombia, donde el acceso a la información dejó de ser un problema y fue reemplazado por la sobreabundancia de contenidos, el verdadero desafío para los ciudadanos no es informarse, sino decidir.

A través de videos breves, mensajes emocionales, anuncios segmentados y publicaciones diseñadas para viralizarse, las redes sociales se consolidan como el principal escenario de disputa política, con reglas aún difusas y escasos mecanismos de control.

Basta con abrir WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok para encontrarse con candidatos, propuestas, acusaciones y narrativas enfrentadas. Este complejo panorama en víspera electorales es analizado por Alejandro Muñoz Prieto, un asesor en comunicaciones que conoce a fondo la dinámica de la política construida en la digitalidad.

El impacto de las redes sociales en la campaña electoral 2026

La política, como otros ámbitos de la vida pública, se ha adaptado a un modelo de hiperpersonalización y automatización masiva, en el que cada mensaje busca impactar emociones más que fomentar deliberación.

Según la Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del DANE, WhatsApp lidera el consumo digital en Colombia con un 91,9% de uso, seguido de Facebook (89%) e Instagram (86,3%). Messenger y TikTok también se posicionan como plataformas clave, con niveles de uso que superan el 67%.

A esto se suma un dato revelador que indica que Colombia es el sexto país del mundo que más tiempo dedica a las redes sociales.

De acuerdo con agencias de marketing digital como Branch y Símbolo, los colombianos pasan en promedio 3 horas y 25 minutos diarios conectados, superando ampliamente el promedio global.

Este contexto convierte a las plataformas digitales en un terreno estratégico para las campañas políticas, que ya no dependen exclusivamente de mítines, debates o medios tradicionales.

A menos de 60 días de los comicios, los equipos de campaña apuntan sus estrategias a “propuestas, videos, engaños e incluso campaña sucia los unos contra los otros. Sin embargo, el reto de conectar con los ciudadanos con altura es la clave”, explicó Muñoz Prieto, quien, además, advirtió:

Estas prácticas generan contenidos engañosos que circulan ampliamente en redes sociales y que, aun cuando corresponden a pauta comercial, evidencian debilidades en los mecanismos de control y en los estándares de rigor aplicados a los mensajes difundidos.

¿Estrategias electorales en redes sociales sin regulación?

El calendario electoral marca un escenario particularmente intenso. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), el país enfrenta una contienda con al menos 20 aspirantes a la Presidencia y más de 3.200 candidatos al Senado y la Cámara, agrupados en 527 listas. Cerca de 41 millones de ciudadanos están habilitados para votar el próximo 8 de marzo en las legislativas y el 31 de mayo en la primera vuelta presidencial.

Para el asesor en comunicaciones Alejandro Muñoz Prieto, el problema no es únicamente la circulación de información que podría ser falsa, sino que “muchas veces se trata de afirmaciones reales que chocan con las creencias de quienes las reciben y por eso se descartan”.

Muñoz Prieto advirtió que la falta de una regulación sólida permite que se difundan mensajes engañosos que pueden confundir al electorado.

El desafío regulatorio es uno de los puntos más sensibles del debate. A diferencia de otros países, en Colombia una parte significativa de la desinformación política no proviene de actores externos, sino de los propios candidatos y campañas.

Según Muñoz Prieto, estas prácticas incluyen publicidad paga con contenidos manipulados o incompletos, que circulan sin mayores controles y aprovechan las debilidades del sistema de vigilancia digital.

Uno de los mecanismos que podría aportar mayor transparencia es la auditabilidad de la publicidad política en redes sociales: saber quién paga los anuncios, a qué públicos se dirigen y bajo qué criterios se segmentan. Sin embargo, el experto insiste en que el problema va más allá de la pauta.

El fondo de la discusión es la formación de audiencias críticas. Sin alfabetización digital, cualquier regulación será insuficiente.

De cara a las elecciones de 2026, el reto no solo es tecnológico o normativo, sino democrático. Regular las campañas digitales, fortalecer la educación mediática y exigir mayor responsabilidad a los actores políticos se vuelve indispensable para garantizar que la decisión ciudadana no sea el resultado de la manipulación, sino de una elección informada en medio del ruido digital.