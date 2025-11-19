CANAL RCN
Colombia Video

Senador Temístocles Ortega pide reforzar su seguridad tras ataque: ¿Qué responde la UNP?

Hace algunos días, su camioneta fue impactada por disparos durante un recorrido por Cauca.

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
08:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El senador Temístocles Ortega denunció públicamente que su esquema de seguridad no ha sido reforzado desde el ataque armado que sufrió hace algunos días. Esto, a pesar de la gravedad del incidente y las múltiples solicitudes realizadas a las autoridades competentes.

“No tengo información de amenazas en mi contra”: Temístocles Ortega tras ataque en Cauca
RELACIONADO

“No tengo información de amenazas en mi contra”: Temístocles Ortega tras ataque en Cauca

El congresista manifestó su profunda preocupación por la situación actual. “Absolutamente nada. Estoy aquí en Bogotá. Tengo, por supuesto, dificultades para ir al Cauca”, expresó.

El llamado de Ortega a la UNP

Ortega lanzó fuertes críticas contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), organismo encargado de la seguridad de funcionarios públicos y personas en riesgo en Colombia. Reveló que mantuvo una conversación directa con el funcionario, aunque sin resultados satisfactorios.

Yo conversé personalmente con el director de la UNP (Augusto Rodríguez). Con quien hay que decirlo, es muy difícil conversar. Ahí no hay diálogo.

Hostigamientos, secuestros y vehículos incinerados con personas dentro: balance de la situación en Cauca este miércoles
RELACIONADO

Hostigamientos, secuestros y vehículos incinerados con personas dentro: balance de la situación en Cauca este miércoles

El atentado contra Ortega ocurrió en una vía que ha sido señalada reiteradamente como zona de alto riesgo. El sector donde se produjo el ataque presenta condiciones de seguridad precarias, situación que había sido advertida previamente por diferentes autoridades locales.

UNP no se ha pronunciado

La camioneta fue acorralada en la vía por sujetos armados que dispararon contra los vidrios. No hubo heridos.

El departamento del Cauca, zona de influencia política de Ortega, ha registrado históricamente altos niveles de violencia asociados a diversos grupos armados ilegales. Hasta el momento, ni la UNP ni su director han emitido declaraciones públicas sobre las denuncias del senador Ortega.

Desde el Senado hubo mensajes de solidaridad: “Desde la secretaría general expresamos nuestra solidaridad con el senador por el ataque recibido mientras se movilizaba vía Popayán y del que afortunadamente salió ileso. Rechazamos categóricamente todo acto de violencia”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Valle del Cauca

VIDEO | Aparatoso accidente: conductor ebrio atropelló a dos soldados en Candelaria, Valle

Bogotá

Bogotá superó la meta de comedores comunitarios ¿Cuántos hay y a quiénes benefician?

Bogotá

¿Cómo matricular su carro en Bogotá y qué beneficios recibe al hacerlo?

Otras Noticias

Atlético Bucaramanga

Bucaramanga logró la victoria frente a Santa Fe con 10 hombres y se acomodó en el grupo

Atlético Bucaramanga sacó una importantísima victoria frente a Santa Fe con 10 hombres y se acomodó en la tabla.

Resultados lotería

Super Astro Luna HOY 19 de noviembre de 2025: número y signo ganador

¡El sorteo del Super Astro Luna de este 19 de noviembre elevó las emociones al máximo! Descubra el resultado exacto.

Abuso

Reconocido futbolista fue condenado por compartir "en broma" un video sexual en el que había menores

Artistas

Caso de Christian Nodal: el cantante queda exento de ir a prisión

Cuidado personal

El impacto de los alimentos ultraprocesados: su consumo global subió del 10% al 23%