Senador Temístocles Ortega pide reforzar su seguridad tras ataque: ¿Qué responde la UNP?

El senador Temístocles Ortega denunció públicamente que su esquema de seguridad no ha sido reforzado desde el ataque armado que sufrió hace algunos días. Esto, a pesar de la gravedad del incidente y las múltiples solicitudes realizadas a las autoridades competentes.

El congresista manifestó su profunda preocupación por la situación actual. “Absolutamente nada. Estoy aquí en Bogotá. Tengo, por supuesto, dificultades para ir al Cauca”, expresó.

El llamado de Ortega a la UNP

Ortega lanzó fuertes críticas contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), organismo encargado de la seguridad de funcionarios públicos y personas en riesgo en Colombia. Reveló que mantuvo una conversación directa con el funcionario, aunque sin resultados satisfactorios.

Yo conversé personalmente con el director de la UNP (Augusto Rodríguez). Con quien hay que decirlo, es muy difícil conversar. Ahí no hay diálogo.

El atentado contra Ortega ocurrió en una vía que ha sido señalada reiteradamente como zona de alto riesgo. El sector donde se produjo el ataque presenta condiciones de seguridad precarias, situación que había sido advertida previamente por diferentes autoridades locales.

UNP no se ha pronunciado

La camioneta fue acorralada en la vía por sujetos armados que dispararon contra los vidrios. No hubo heridos.

El departamento del Cauca, zona de influencia política de Ortega, ha registrado históricamente altos niveles de violencia asociados a diversos grupos armados ilegales. Hasta el momento, ni la UNP ni su director han emitido declaraciones públicas sobre las denuncias del senador Ortega.

Desde el Senado hubo mensajes de solidaridad: “Desde la secretaría general expresamos nuestra solidaridad con el senador por el ataque recibido mientras se movilizaba vía Popayán y del que afortunadamente salió ileso. Rechazamos categóricamente todo acto de violencia”.