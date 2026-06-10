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Crítica situación en el Atlántico por pérdida de cultivos durante temporada de sequía

Los campesinos están preocupados por los estragos que deja la sequía en el municipio de Repelón, sur de Atlántico.

Noticias RCN

octubre 06 de 2026
01:34 p. m.
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La prolongada sequía en Repelón, municipio del Atlántico, tiene en alerta a los campesinos, ganaderos y pescadores de la zona, quienes enfrentan pérdidas masivas de cultivos y temen no contar con semillas suficientes para la próxima temporada de siembra.

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Donde antes existía una laguna cercana al embalse del Guájaro, ahora solo se observa terreno árido y seco. La situación es tan crítica que, aunque en los últimos días han caído algunas lluvias que han dejado pastos verdes en ciertos sectores, los habitantes advierten que se trata de un espejismo que oculta la profunda escasez que atraviesan.

Las pérdidas económicas por la sequía

"Estamos mal, hemos perdido siembra de maíz, de yuca, de todo lo que cultiva uno”, expresó Julio Mario Salas. La sequía ha devastado cientos de hectáreas de cultivos, dejando a las comunidades rurales del sur del Atlántico sin sustento y con serias dificultades para conseguir alimentos básicos.

El impacto económico es evidente. Los productos de la canasta familiar han incrementado dramáticamente su precio. La yuca, que antes se conseguía a mil pesos la libra, ahora alcanza los tres mil pesos o más.

El pedido al Gobierno Nacional

La preocupación no se limita al presente. Los campesinos proyectan un futuro inmediato aún más complicado: “El 99% se ha perdido porque, es más, se está pensando que no va a haber; por ejemplo, la planta para semillas no va a haber para el año que viene”.

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Ante la crisis, algunos campesinos han abandonado la actividad agrícola y ahora se dedican a transportar agua que extraen de pozos subterráneos para subsistir. La situación también afecta proyectos de desarrollo local: un lugar turístico y un malecón que se construía cerca de la laguna quedaron inconclusos debido a la sequía.

Los pescadores, otro sector gravemente afectado, le solicitan al Gobierno Nacional que intervenga el embalse del Guájaro para reactivar su actividad económica, que prácticamente se ha paralizado por los bajos niveles de agua en la región.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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