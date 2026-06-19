Así lucirá y funcionará la nueva estación Calle 26 – Atrio: rutas, accesos y más detalles

Desde este sábado 20 de junio quedará completamente habilitada la estación Calle 26 – Atrio, la primera infraestructura nueva que entra en operación total mientras avanzan las obras de la Línea 1 del Metro.

La apertura ampliará la oferta de rutas y reemplazará definitivamente la operación de la estación Calle 34.

¿Cuándo entrará en funcionamiento la estación Calle 26 - Atrio?

Mientras Bogotá continúa construyendo la Línea 1 del Metro sobre la avenida Caracas, uno de los principales retos ha sido mantener funcionando el sistema de transporte masivo sin detener la movilidad de millones de personas.

En medio de ese proceso, Transmilenio pondrá en marcha la estación Calle 26 – Atrio, que desde este sábado 20 de junio comenzará a operar en su totalidad con la apertura del acceso y vagón sur.

Con esta habilitación, la estación se convierte en la primera infraestructura completamente terminada e integrada con el futuro Metro de Bogotá.

¿Cómo lucirá la nueva estación Calle 26 – Atrio?

La nueva estación fue diseñada con una infraestructura más amplia, moderna y preparada para recibir una mayor cantidad de usuarios.

Contará con dos vagones y dos accesos, integrados mediante una pasarela central que facilitará el tránsito entre ambos sentidos del sistema.

Foto: Transmilenio

La estructura tiene una extensión cercana a 160 metros, plataformas amplias y espacios diseñados para hacer más ágil el ingreso, salida y circulación dentro de la estación. Además, hace parte del modelo de integración física con el futuro Metro que avanzará sobre este mismo corredor.

Foto: Transmilenio

Uno de los cambios más visibles estará en sus puntos de parada, que estarán protegidos por puertas automáticas construidas con materiales reforzados y con mecanismos que impiden su apertura manual desde el interior o exterior.

Foto: Transmilenio

¿Qué cambios notarán los usuarios desde este sábado?

La principal transformación será el aumento en la capacidad operativa.

Hasta ahora solo funcionaba uno de los vagones y existían limitaciones en la cantidad de servicios disponibles. Con la apertura completa, la oferta crecerá de tres rutas por sentido a ocho rutas por sentido.

En total serán 16 servicios disponibles, permitiendo conexión con prácticamente todas las troncales del sistema: Norte, Suba, Calle 80, Américas, Calle 26, Carrera Décima, Caracas Sur y Eje Ambiental.

Según Transmilenio, esta ampliación busca reducir tiempos de espera y mejorar la experiencia de viaje.

¿Qué servicios tendrá disponibles la estación?

La operación quedará distribuida entre los dos vagones.

Vagón 1

Sentido sur–norte: 8, B18, B23 y B27.

Sentido norte–sur: 6, F19, J74 y K23.

Vagón 2

Sentido sur–norte: 6, B74, C19 y D20.

Sentido norte–sur: H20, H27, L18 y 8.

Además, la estación contará con taquillas en ambos accesos, incluyendo nuevos puntos externos ubicados hacia el sur por la calle 26 y hacia el norte entre calle 28 y diagonal 30.

¿Qué pasará con la estación Calle 34?

La entrada en funcionamiento total de Calle 26 – Atrio también traerá cambios para quienes usan diariamente la troncal Caracas.

Desde este sábado, la estación Calle 34 cerrará definitivamente para permitir el avance de las obras del Metro.

Como alternativas, los usuarios podrán utilizar la nueva estación Calle 26 – Atrio y la estación temporal Avenida 39.