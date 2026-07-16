¿Cuándo se reanudará el servicio en la línea A del Metro de Medellín?

La movilidad en Medellín se ha visto afectada desde las 6:45 a.m. del jueves 16 de julio, cuando el sistema Metro reportó un inconveniente “relacionado con la catenaria, el elemento que suministra la energía eléctrica para la operación de los trenes” en la línea A, que va de Niquía a La Estrella.

Entonces, se anunció que “las estaciones Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella” se encontraban fuera de servicio de manera temporal y, para atender la necesidad de transporte de los usuarios, se activaría un “Plan de Continuidad en articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá” con buses partiendo de las estaciones afectadas.

En las horas siguientes al cierre, se registraron largas filas que obligaron a buena parte de los afectados a buscar medios de transporte alternos o caminar a sus lugares de trabajo o estudio; sin embargo, un equipo técnico ha estado trabajando para solucionar el problema lo antes posible.

¿Cuándo se retomará el servicio en las estaciones afectadas por la falla en la catenaria?

Noticias RCN habló con Tomás Andrés Elejalde, gerente del Metro de Medellín, quien informó que un equipo sigue trabajando en atender “la contingencia que se presentó en la mañana” y agradeció “a los viajeros afectados por su comprensión y colaboración. Un tren tuvo que ser evacuado en la zona”.

“El servicio”, según dijo, “se está prestando parcialmente y hay rutas de buses que están atendiendo las estaciones afectadas y van a la estación Poblado. La parte técnica va bien. Un equipo de 15 personas y un vehículo auxiliar atienden la catenaria (…) todas las piezas que se reemplazan son nuevas”, y, por tanto, esperan “retomar el servicio hoy mismo, durante la tarde, en hora pico”.

Se estima que el servicio podría retomarse sobre las 4:00 de la tarde, pero cualquier eventualidad será comunicada de manera oportuna a través de los canales oficiales del Metro.

140.000 personas resultaron afectadas con la falla de la catenaria en la línea A:

La falla registrada en la catenaria de la línea A del Metro de Medellín y la suspensión del servicio habrían afectado a 140.000 paisas en las primeras horas del día.

También el jueves iniciaron en la ciudad los trabajos de mantenimiento anual del metrocable, por lo que las estaciones San Javier y La Aurora, de la línea J, estarán cerradas entre el jueves 16 de julio y el miércoles 22.