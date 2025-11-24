CANAL RCN
Colombia

“He sido una víctima”: Wilmar Mejía, del DNI, se defendió de supuestos vínculos con ‘Calarcá’

El director nacional de Inteligencia Estratégica respondió, a través de un comunicado, a los delicados señalamientos con las disidencias de las Farc.

“He sido una víctima”: Wilmar Mejía, del DNI, se defendió de supuestos vínculos con ‘Calarcá’
Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
08:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Horas después de conocerse el informe especial de Noticias Caracol en el que se destaparon los nombres de dos importantes funcionarios del Gobierno Nacional que, presuntamente, tendrían una vinculación directa con las disidencias de las Farc de alias Calarcá, tras el pronunciamiento del brigadier general del Ejército, Juan Miguel Huertas, el funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmar Mejía, fijó su posición frente a esta delicada situación.

“Son falsos”: presidente Petro reaccionó a la presunta vinculación de funcionarios de inteligencia con ‘Calarcá’
RELACIONADO

“Son falsos”: presidente Petro reaccionó a la presunta vinculación de funcionarios de inteligencia con ‘Calarcá’

Debo dejar absolutamente claro que nunca he recibido instrucción alguna del señor presidente de la República, ni del director general de la Dirección Nacional de Inteligencia, ni de ninguna otra autoridad, para reunirme con personas al margen de la ley en Colombia o en el exterior.

En un extenso documento, no solo negó los señalamientos en su contra, en los que, al parecer, estaría favoreciendo a la estructura de alias Calarcá, sino que, además, aseguró ser una víctima de los grupos armados de Colombia.

General Huertas rechaza acusaciones de vínculos con disidencias: “Es materialmente imposible”
RELACIONADO

General Huertas rechaza acusaciones de vínculos con disidencias: “Es materialmente imposible”

Así se defendió Wilmar Mejía de supuestos nexos con ‘Calarcá’

Mi función en el DNI se enmarca exclusivamente en el ámbito de la inteligencia estratégica, no en la operativa o militar, y siempre dentro de los estrictos límites de la ley.

En el texto, se refirió no solo a las supuestas reuniones con las disidencias de las Farc, sino a la venta de armas de uso privativo de la fuerza pública:

“Desmiento de manera enfática mi participación, ya sea directa o indirecta, en cualquier reunión destinada a compartir información de inteligencia que beneficie a grupos criminales; crear empresas de seguridad o gestionar la adquisición de armas, municiones o explosivos; influir en trámites o reuniones con servidores públicos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada; influir en pactos de no agresión entre las unidades militares y los grupos armados ilegales en el territorio nacional”.

¿Quién es el alto funcionario del DNI señalado de tener nexos con disidencias? Esta es la historia
RELACIONADO

¿Quién es el alto funcionario del DNI señalado de tener nexos con disidencias? Esta es la historia

¿Wilmar Mejía, víctima de las disidencias de las Farc y estructuras armadas?

Para Mejía, esta delicada situación tendría que ver con “un montaje de delincuentes agazapados en la institucionalidad que fueron afectados por nuestro trabajo”.

Estos fueron los argumentos con los que Wilmar Mejía rechazó acusaciones:

“Resulta particularmente ilógico y alejado de la realidad que se me señale (…) he liderado desde mi cargo la identificación de redes de tráfico de armas, municiones o explosivos al interior del Ejército. Todas mis actuaciones e ingresos a instituciones del Estado han sido mediante los registros oficiales correspondientes".

He sido una víctima amenazada por grupos ilegales como las Farc, el ELN y los paramilitares, y he consagrado mi labor pública a la reconciliación y la paz, no a la protección de la criminalidad. No tengo, ni he tenido, la influencia o los recursos para brindar protección a actores armados.

Ejército anuncia investigaciones internas por señalamientos contra alto oficial
RELACIONADO

Ejército anuncia investigaciones internas por señalamientos contra alto oficial

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Disidencias de las Farc

Solicitan hojas de vida y antecedentes en caso que involucra al general Huertas y Wilmar Mejía

Centro Democrático

Reunión de precandidatos de derecha y centroderecha definirá reglas para la consulta de marzo

Ejército Nacional

Ejército anuncia investigaciones internas por señalamientos contra alto oficial

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 24 de noviembre

Resultados del Super Astro Luna del 24 de noviembre de 2025: revisa aquí el número y el signo ganador del último sorteo y verifica si eres uno de los afortunados.

Automovilismo

Murió un piloto durante presentación del Hot Wheels Epic Show en Brasil: tragedia en show de acrobacias

Piloto falleció tras grave accidente durante espectáculo Hot Wheels en parque de Santa Catarina en Brasil.

Viral

“Por qué siempre piensan mal”: Andrea Valdiri aclara los rumores sobre presunta infidelidad

Donald Trump

Trump planea una llamada con Nicolás Maduro, según Axios

Alimentos

¡Cuidado con lo que come! Estos alimentos pueden irritar su colon