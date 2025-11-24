“La paz total ha sido un desastre desde el principio”: expresidente Juan Manuel Santos cuestiona política de Petro

El expresidente Juan Manuel Santos se pronunció frente a los señalamientos publicados en un especial periodístico que vincula al general del Ejército Juan Miguel Huertas con supuestas negociaciones con las disidencias de las Farc. En sus declaraciones, Santos defendió el proceso de paz firmado hace nueve años y criticó la política de “paz total” del actual gobierno.

Defensa del Acuerdo de Paz de 2016

Santos recordó que el acuerdo con las Farc, firmado en 2016, “puso fin al conflicto armado colombiano” y sigue siendo admirado por la comunidad internacional. Subrayó que durante las negociaciones “nunca se bajó la guardia, nunca hubo cese al fuego, nunca hubo despejes ni mucho menos se compartía con ellos la inteligencia del Estado”.

El exmandatario insistió en que el pacto “no fue un acuerdo para las Farc, sino un acuerdo para Colombia, para sus víctimas”, y lo calificó como una hoja de ruta para enfrentar los problemas estructurales del país.

Sin embargo, lamentó que en los últimos siete años no se haya dado una implementación adecuada, lo que atribuyó a “mezquindad política y otras razones”, señalando como consecuencia la pérdida de control territorial y el recrudecimiento de la violencia.

Críticas a la política de paz total

Santos cuestionó la estrategia de paz total impulsada por el gobierno actual, al considerar que legitimó a grupos armados que quedaron tras la firma del acuerdo.

“Los resultados de la paz total hasta ahora han sido unas bandas criminales fortalecidas dedicadas al narcotráfico, al reclutamiento de menores, a asesinar firmantes, a asesinar líderes sociales, a extorsionar y a mancillar las instituciones colombianas”, afirmó.

El expresidente calificó la política como “un desastre desde el principio” y advirtió sobre la gravedad de las revelaciones difundidas por el especial periodístico.

“Presidente Petro, lo que salió a la luz pública es muy grave, muy grave y totalmente inaceptable”, dijo. Al respecto, Santos agregó que “el país necesita conocer la verdad. Es el estado de derecho lo que está en juego”.