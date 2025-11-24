CANAL RCN
Colombia

“La paz total ha sido un desastre desde el principio”: expresidente Juan Manuel Santos cuestiona política de Petro

El expresidente calificó la política del gobierno Petro como “un desastre desde el principio”.

¿Qué fue realmente lo que pasó con el vuelo de Avianca y el expresidente Juan Manuel Santos?
Expresidente Juan Manuel Santos - Foto: Archivo

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
06:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El expresidente Juan Manuel Santos se pronunció frente a los señalamientos publicados en un especial periodístico que vincula al general del Ejército Juan Miguel Huertas con supuestas negociaciones con las disidencias de las Farc. En sus declaraciones, Santos defendió el proceso de paz firmado hace nueve años y criticó la política de “paz total” del actual gobierno.

General Huertas rechaza acusaciones de vínculos con disidencias: “Es materialmente imposible”
RELACIONADO

General Huertas rechaza acusaciones de vínculos con disidencias: “Es materialmente imposible”

Defensa del Acuerdo de Paz de 2016

Santos recordó que el acuerdo con las Farc, firmado en 2016, “puso fin al conflicto armado colombiano” y sigue siendo admirado por la comunidad internacional. Subrayó que durante las negociaciones “nunca se bajó la guardia, nunca hubo cese al fuego, nunca hubo despejes ni mucho menos se compartía con ellos la inteligencia del Estado”.

“Son falsos”: presidente Petro reaccionó a la presunta vinculación de funcionarios de inteligencia con ‘Calarcá’
RELACIONADO

“Son falsos”: presidente Petro reaccionó a la presunta vinculación de funcionarios de inteligencia con ‘Calarcá’

El exmandatario insistió en que el pacto “no fue un acuerdo para las Farc, sino un acuerdo para Colombia, para sus víctimas”, y lo calificó como una hoja de ruta para enfrentar los problemas estructurales del país.

Sin embargo, lamentó que en los últimos siete años no se haya dado una implementación adecuada, lo que atribuyó a “mezquindad política y otras razones”, señalando como consecuencia la pérdida de control territorial y el recrudecimiento de la violencia.

Él es Juan Miguel Huertas, el oficial reincorporado por Petro que tendría nexos con las disidencias
RELACIONADO

Él es Juan Miguel Huertas, el oficial reincorporado por Petro que tendría nexos con las disidencias

Críticas a la política de paz total

Santos cuestionó la estrategia de paz total impulsada por el gobierno actual, al considerar que legitimó a grupos armados que quedaron tras la firma del acuerdo.

¿Qué pasó con la investigación iniciada contra alias Calarcá por movilizarse en una caravana de vehículos de la UNP?
RELACIONADO

¿Qué pasó con la investigación iniciada contra alias Calarcá por movilizarse en una caravana de vehículos de la UNP?

“Los resultados de la paz total hasta ahora han sido unas bandas criminales fortalecidas dedicadas al narcotráfico, al reclutamiento de menores, a asesinar firmantes, a asesinar líderes sociales, a extorsionar y a mancillar las instituciones colombianas”, afirmó.

El expresidente calificó la política como “un desastre desde el principio” y advirtió sobre la gravedad de las revelaciones difundidas por el especial periodístico.

“Presidente Petro, lo que salió a la luz pública es muy grave, muy grave y totalmente inaceptable”, dijo. Al respecto, Santos agregó que “el país necesita conocer la verdad. Es el estado de derecho lo que está en juego”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fiscalía General de la Nación

A la cárcel fue enviado un sujeto que asesinó a un sacerdote en Pereira

Disidencias de las Farc

General Huertas rechaza acusaciones de vínculos con disidencias: “Es materialmente imposible”

Disidencias de las Farc

“Son falsos”: presidente Petro reaccionó a la presunta vinculación de funcionarios de inteligencia con ‘Calarcá’

Otras Noticias

Lionel Messi

Lionel Messi podría jugar en Colombia: alistan amistosos contra clubes colombianos

Inter Miami estudia venir a Colombia y Lionel Messi sería la gran atracción de posibles amistosos contra grandes del FPC.

Redes sociales

Influencers aseguran que Blessd y Pirlo habrían tenido vínculos con mujeres trans

La polémica entre Blessd y Pirlo continúa, y esta vez varias influencers decidieron compartir su punto de vista sobre el tema.

Bucaramanga

Una de cada cinco personas tiene riesgo cardiovascular en Bucaramanga: estudio busca voluntarios

México

Hallan siete cadáveres en la frontera entre dos estados mexicanos: esto se sabe

Mundial de fútbol

Reconocido banco lanzó tarjeta de crédito del Mundial 2026: beneficios