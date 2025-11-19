CANAL RCN
Damnificados de Silvania pasaron la noche en salón comunal y casas de vecinos solidarios

Habitantes ofrecieron sus hogares y espacios disponibles para que las familias damnificadas pudieran pasar la noche.

noviembre 19 de 2025
01:37 p. m.
Una creciente súbita de la quebrada Ayayata, registrada en la noche de este lunes, dejó más de 60 personas damnificadas en el barrio La Esperanza.

La emergencia ocasionó la destrucción parcial o total de 17 predios, obligando a varias familias a abandonar sus viviendas y buscar refugio en el salón comunal, hoteles y casas de vecinos solidarios.

Solidaridad comunitaria

La comunidad del barrio La Esperanza se organizó para atender a los afectados. Vecinos prepararon un almuerzo comunitario y recolectaron ropa para quienes lo perdieron todo.

Otros ofrecieron sus hogares y espacios disponibles para que las familias pudieran pasar la noche en medio de la emergencia.

Entre los damnificados se encuentran los hermanos Fernando y Guillermo, quienes regresaron a su vivienda totalmente destruida. Aunque pasaron la noche en el salón comunal, aseguraron que permanecerán en el lugar e iniciarán la reconstrucción, pese al riesgo latente. “Pedimos a las autoridades un plan de reubicación en una zona segura que nos permita vivir con dignidad”, expresaron.

La Gobernación de Cundinamarca inició trabajos en la quebrada para restablecer su cauce original y reducir el riesgo de nuevas emergencias en las viviendas cercanas.

Las autoridades municipales también hicieron un llamado a la ciudadanía para continuar apoyando a las familias afectadas con alimentos, ropa y alojamiento temporal.

Riesgo persistente

La tragedia evidenció la vulnerabilidad de las comunidades asentadas en zonas de riesgo hídrico. Los damnificados insisten en la necesidad de soluciones estructurales y planes de reubicación que eviten que hechos como el ocurrido este lunes se repitan y sigan poniendo en peligro vidas y proyectos familiares.

