Cinco menores son asesinados cada día: Defensoría pide tomar acciones urgentes

El caso de Paola Fontalvo puso sobre la mesa la crítica situación que viven los menores que son víctimas de violencia.

diciembre 09 de 2025
08:06 a. m.
La Defensoría entregó un preocupante balance tras la muerte de Albeiranis Paola Fontalvo, una niña de siete años. El hecho ocurrió en Soledad (Atlántico) presuntamente a manos de su padre, Albeiro Fontalvo.

De acuerdo con lo mencionado por la entidad, el hecho se dio luego de que el hombre mantuviera control coercitivo sobre la mamá. Inclusive, la habría amenazado de muerte.

Paola Fontalvo habría sido asesinada por su papá

Las investigaciones revelaron que Fontalvo utilizó la custodia de la niña como amenaza, aunque la menor no quería estar con él.

Cifras de Medicina Legal apuntan que durante 2025 han sido asesinados 1.574 niños entre los 0 y los 16 años, lo cual ha representado un promedio de 157 cada mes o cinco por día.

Las estadísticas revelan que la mayor parte de estos crímenes dejan víctimas que tienen entre cinco y 14 años. Muchos de estos perpetrados por familiares cercanos, tal y como ocurrió con Fontalvo.

Más de 1.500 niños asesinados en 2025

“No son hechos inesperados, son totalmente predecibles, porque ocurren en un contexto de altísima violencia intrafamiliar, especialmente contra las mujeres, donde los conflictos escalan y los hijos quedan atrapados en dinámicas de control”, precisó el exdirector del CTI, Julián Quintana.

La entidad identificó que el aumento de asesinatos de niños estaría precedido por un ciclo de violencia vicaria contra la madre, en su mayoría estarían relacionados con retaliaciones.

Ante este panorama, hizo un llamado urgente a las autoridades para que tengan máximo cuidado con la custodia de los menores. También solicitó evaluar con mayor rigurosidad las medidas de protección en casos de violencia de género.

Un punto importante es estar alerta ante los signos de posible violencia. El hecho de que Fontalvo mantuviese amenazada a la mamá y la niña dijera que no quería vivir con él, son señales que se deben tener en cuenta a la hora de tomar acciones preventivas.

