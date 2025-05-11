Disidencias dejan cilindros explosivos y pancartas en cuatro municipios del Cauca en conmemoración de Alfonso Cano

El Frente Occidental de las disidencias de las Farc instaló cilindros con apariencia explosiva y pancartas en cuatro municipios del departamento del Cauca, generando pánico entre la población civil y afectando la movilidad en la vía Panamericana.

Los hechos ocurrieron en el marco de la conmemoración de los 14 años de la muerte de alias Alfonso Cano, máximo cabecilla de las extintas Farc.

El caso más preocupante se registró en el municipio de Piendamó, específicamente en el crucero hacia el municipio de Morales, donde apareció un cilindro aparentemente conectado con un cable sobre la vía Panamericana.

Cierre temporal de la vía Panamericana afectó a miles de viajeros

Miles de viajeros que transitan diariamente por esta importante arteria vial nacional se vieron afectados por el cierre temporal de la carretera.

Según informó Carlos Andrés Gómez, corresponsal de Noticias Caracol en Popayán, el grupo antiexplosivos del Ejército Nacional llegó hasta la mañana siguiente para realizar las labores de desactivación.

"Logramos neutralizar una posible amenaza explosiva en la vía Panamericana. Realizamos así la seguridad de los habitantes y restablecimos en menos de 24 horas un tránsito vehicular en esta importante vía colombiana", indicó la institución militar.

Además de Piendamó, se reportaron pancartas y cilindros similares en los municipios de El Patía, Suárez y Santander de Quilichao. Estas acciones son atribuidas a la columna de alias Alberto Ramos, perteneciente al Frente Occidental de las disidencias.

Las autoridades señalaron que, en la mayoría de los casos, se trató de cilindros señuelo que no representaban una amenaza explosiva real, sino que contenían cables con colores alusivos al movimiento disidente. Sin embargo, estas maniobras generaron caos, pánico entre los transeúntes y traumatismos en la movilidad, obligando al cierre de vías y al despliegue de dispositivos de seguridad.

Tácticas de terror sin explosivos reales afectan movilidad

El Ejército Nacional realizó el acordonamiento de las zonas afectadas y procedió con los protocolos de desactivación en cada uno de los puntos señalados. Las autoridades manifestaron su preocupación por el uso de este tipo de tácticas que, aunque no siempre implican explosivos reales, sí generan terror en la población civil y afectan gravemente la movilidad en una región estratégica del suroccidente colombiano.

Estos eventos se enmarcan en las acciones de conmemoración que realizan las disidencias cada año en torno a la figura de alias Alfonso Cano, abatido hace 14 años cuando lideraba las Farc.