Dos escoltas de la UNP secuestrados por célula de disidencias en Cauca: persecución deja un capturado

En las últimas horas, una red que delinque para las disidencias de las Farc en el Cauca secuestró a dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y robó una camioneta de esa entidad.

La Policía de Tránsito persiguió a los criminales y logró el rescate de los secuestrados.

En medio del operativo, uno de los delincuentes fue capturados, mientras que otros que iban en la camioneta de la UNP lograron ir.

Así fue el secuestro de dos escoltas de la UNP en Cauca

En una camioneta hurtada de color blanco de placas MDA383 y gemeleadas de un campero azul oscuro, iban dos escoltas de la UNP secuestrados en la vía Popayán - Cali.

Susana Blanco, directora de la Policía de Tránsito, entregó detalles de cómo ocurrieron los hechos:

Un ciudadano les informa a nuestros policías que hay unos vehículos 4x4 que quieren evadir este control. En este momento, nuestro personal se activa y monta este operativo de forma inmediata.

El que iba al volante sería de la red de apoyo de las disidencias de las Farc y había perpetrado el secuestro un par de horas antes.

Capturan a un secuestrados y los otros huyeron en camioneta de la UNP

La Policía de Tránsito, en una acción inmediata realizó la persecución y dio con la captura de uno de los secuestradores y el rescate de los funcionarios adscritos al esquema de seguridad de un líder campesino.

Estos vehículos se van a vía terciaria del departamento y allí es cuando nuestro personal logra interceptar a uno de los vehículos.

El otro hombre a bordo de la camioneta de la UNP de placas PPQ053 huyó.

En el vehículo blanco se encontraron dos pistolas, 36 cartuchos, un chaleco balístico y elementos de los escoltas.

El capturado fue dejado a disposición de la justicia.