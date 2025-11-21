CANAL RCN
Colombia

Sindicato de la Rama Ejecutiva le hizo un fuerte llamado al Gobierno: ¿De qué se trata?

A través de un documento, se refirió sobre una situación que estaría ocurriendo en el Ministerio de Justicia.

Justicia.
Justicia colombiana. (Imagen de referencia). Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
03:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sindicato de los empleados de la Rama Ejecutiva destacó el fallo que fue a favor de Wilson Eduardo Puentes Suárez, presidente de Sinemprae.

Andrés Idárraga es designado como ministro de Justicia encargado
RELACIONADO

Andrés Idárraga es designado como ministro de Justicia encargado

Para las organizaciones que conforman el sindicato, los derechos de Puentes han estado obstruidos en el Ministerio de Justicia. El fallo corresponde a la Sala Civil del Tribunal de Bogotá.

El llamado del sindicato: cuestionan el manejo interno

De acuerdo con lo mencionado por el sindicato, se le dio un plazo de 48 horas para que los derechos sindicales de Puentes sean revindicados. También le hicieron un llamado al Gobierno para que tome cartas en el asunto sobre los funcionarios que habrían perjudicado al líder sindical.

Por otro lado, Sinemprae cuestionó la labor de la secretaria general encargada. La organización afirmó que había despedido funcionarios y presuntamente cometió irregularidades en la contratación.

“Los amenaza constantemente con abrirles investigaciones disciplinarias y a los otros (contratistas) les dice que para continuar les debe bajar el salario”, denunció el sindicato, pidiendo acciones e investigaciones pertinentes.

Nuevo ministro de Justicia encargado

Desde hace algunos días, se conoció que el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, podía convertirse en el nuevo jefe de cartera. La información se confirmó mediante el decreto 1236, anunciando su designación como ministro encargado.

Presidente Petro propone un “gobierno de transición compartido” para Venezuela
RELACIONADO

Presidente Petro propone un “gobierno de transición compartido” para Venezuela

Desde septiembre de 2022, un mes después de que Gustavo Petro asumiera la Presidencia, ha ejercido como secretario de Transparencia. Con la designación de ministro, podrá seguir con esas funciones.

Idárraga es abogado de la Universidad Libre, magíster en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella. Estuvo también durante la gestión del hoy presidente cuando fue alcalde de Bogotá.

Agradezco al presidente Gustavo Petro por la confianza (…) Desde el primer día de este Gobierno he defendido la verdad, la legalidad y la lucha frontal contra la corrupción, ahora lo haremos de manera más articulada con la justicia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Verónica Alcocer

Verónica Alcocer está varada en Suecia: ninguna aerolínea accede a venderle un vuelo para volver al país

Accidente de tránsito

VIDEO: fatal choque en la vía Zipaquirá–Ubaté dejó un muerto y tres heridos

Aeropuerto El Dorado

Video | Aeropuerto El Dorado se inunda por las lluvias: parecía tener una cascada dentro

Otras Noticias

Alfredo Morelos

La imagen que no se vio y por la que piden sanción para Alfredo Morelos frente a América

Alfredo Morelos nuevamente dio de qué hablar tras la anotación con la que Nacional derrotó a América. Esto fue lo que sucedió.

Miss Universo

¿Cambió? ¡Así lucía Fátima Bosch, la nueva Miss Universe, antes de los supuestos procesos estéticos que se realizó

Tras la coronación, en las redes sociales comenzaron a circular varias imágenes. Estos son los detalles.

Transmilenio

Bogotanos se despedirán de tradicional conjunto residencial por megaproyecto de Transmilenio

Medicamentos

Milagrosa píldora podría ayudar a reducir el 10% de su peso: esto dice un estudio

Brasil

Defensa de Jair Bolsonaro pide cumplir condena en prisión domiciliaria por motivos de salud