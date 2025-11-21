Sindicato de la Rama Ejecutiva le hizo un fuerte llamado al Gobierno: ¿De qué se trata?

El sindicato de los empleados de la Rama Ejecutiva destacó el fallo que fue a favor de Wilson Eduardo Puentes Suárez, presidente de Sinemprae.

RELACIONADO Andrés Idárraga es designado como ministro de Justicia encargado

Para las organizaciones que conforman el sindicato, los derechos de Puentes han estado obstruidos en el Ministerio de Justicia. El fallo corresponde a la Sala Civil del Tribunal de Bogotá.

El llamado del sindicato: cuestionan el manejo interno

De acuerdo con lo mencionado por el sindicato, se le dio un plazo de 48 horas para que los derechos sindicales de Puentes sean revindicados. También le hicieron un llamado al Gobierno para que tome cartas en el asunto sobre los funcionarios que habrían perjudicado al líder sindical.

Por otro lado, Sinemprae cuestionó la labor de la secretaria general encargada. La organización afirmó que había despedido funcionarios y presuntamente cometió irregularidades en la contratación.

“Los amenaza constantemente con abrirles investigaciones disciplinarias y a los otros (contratistas) les dice que para continuar les debe bajar el salario”, denunció el sindicato, pidiendo acciones e investigaciones pertinentes.

Nuevo ministro de Justicia encargado

Desde hace algunos días, se conoció que el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, podía convertirse en el nuevo jefe de cartera. La información se confirmó mediante el decreto 1236, anunciando su designación como ministro encargado.

Desde septiembre de 2022, un mes después de que Gustavo Petro asumiera la Presidencia, ha ejercido como secretario de Transparencia. Con la designación de ministro, podrá seguir con esas funciones.

Idárraga es abogado de la Universidad Libre, magíster en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella. Estuvo también durante la gestión del hoy presidente cuando fue alcalde de Bogotá.