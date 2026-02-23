Wilmar Mejía, señalado de infiltraciones en el DNI, habría reunido a Berenice Bedoya y Armando Benedetti por la reforma a la salud

El escándalo que involucra a la senadora Berenice Bedoya suma un nuevo capítulo con la aparición de Wilmar Mejía, exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quien habría servido como intermediario entre la congresista y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en medio del debate de la reforma a la salud.

Según la denuncia penal interpuesta por el exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, Mejía habría facilitado acercamientos entre la senadora Bedoya y el ministro Benedetti.

El documento radicado vincula estos contactos con aparentes nombramientos para familiares de la congresista que se habrían orquestado desde el Ministerio del Interior a cambio de apoyo a la reforma a la salud.

Wilmar Mejía señalado de filtrar información del DNI a disidencias

La figura de Wilmer Mejía fue mencionada en el escándalo de infiltración de las disidencias de las Farc a la Dirección Nacional de Inteligencia. Esta relación previa añade gravedad a las nuevas acusaciones que lo señalan como pieza clave en las presuntas negociaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

La denuncia de Enciso sostiene que Mejía le consiguió una cita a la senadora Bedoya con el ministro Benedetti para el 10 de marzo de 2025. Ese encuentro habría servido para indagar sobre la posición de la congresista frente a proyectos de ley de interés del Gobierno, específicamente la reforma al sistema de salud.

El documento presentado ante las autoridades judiciales contiene evidencia de cómo Mejía gestionó la reunión entre Bedoya y Benedetti, precisamente con el fin de conversar sobre la reforma a la salud.

La actuación de Wilmar Mejía en el escándalo de Findeter

La denuncia sugiere que Mejía habría servido como puente entre el Poder Ejecutivo y la congresista en medio del debate legislativo de la reforma. Este tipo de intermediación genera cuestionamientos sobre los límites entre la gestión política legítima y posibles irregularidades en la negociación de apoyos parlamentarios.

El caso involucra ahora a tres figuras centrales: la senadora Berenice Bedoya, el ministro del Interior Armando Benedetti y el exfuncionario de inteligencia Wilmer Mejía.

Las autoridades buscan determinar si estas gestiones constituyen prácticas irregulares o si se enmarcan dentro de los procedimientos normales de relacionamiento entre poderes del Estado colombiano.