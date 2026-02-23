CANAL RCN
Colombia Video

Wilmar Mejía, señalado de infiltraciones en el DNI, habría reunido a Berenice Bedoya y Armando Benedetti por la reforma a la salud

Denuncia de Camilo Enciso revela papel de exfuncionario de Inteligencia en supuestos nombramientos a cambio de apoyo legislativo al Gobierno colombiano.

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
02:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El escándalo que involucra a la senadora Berenice Bedoya suma un nuevo capítulo con la aparición de Wilmar Mejía, exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quien habría servido como intermediario entre la congresista y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en medio del debate de la reforma a la salud.

“He sido una víctima”: Wilmar Mejía, del DNI, se defendió de supuestos vínculos con ‘Calarcá’
RELACIONADO

“He sido una víctima”: Wilmar Mejía, del DNI, se defendió de supuestos vínculos con ‘Calarcá’

Según la denuncia penal interpuesta por el exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, Mejía habría facilitado acercamientos entre la senadora Bedoya y el ministro Benedetti.

El documento radicado vincula estos contactos con aparentes nombramientos para familiares de la congresista que se habrían orquestado desde el Ministerio del Interior a cambio de apoyo a la reforma a la salud.

Solicitan hojas de vida y antecedentes en caso que involucra al general Huertas y Wilmar Mejía
RELACIONADO

Solicitan hojas de vida y antecedentes en caso que involucra al general Huertas y Wilmar Mejía

Wilmar Mejía señalado de filtrar información del DNI a disidencias

La figura de Wilmer Mejía fue mencionada en el escándalo de infiltración de las disidencias de las Farc a la Dirección Nacional de Inteligencia. Esta relación previa añade gravedad a las nuevas acusaciones que lo señalan como pieza clave en las presuntas negociaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

La denuncia de Enciso sostiene que Mejía le consiguió una cita a la senadora Bedoya con el ministro Benedetti para el 10 de marzo de 2025. Ese encuentro habría servido para indagar sobre la posición de la congresista frente a proyectos de ley de interés del Gobierno, específicamente la reforma al sistema de salud.

El documento presentado ante las autoridades judiciales contiene evidencia de cómo Mejía gestionó la reunión entre Bedoya y Benedetti, precisamente con el fin de conversar sobre la reforma a la salud.

Corte Suprema de justicia citó a exasesor de Berenice Bedoya por presunto esquema de favores políticos en Findeter
RELACIONADO

Corte Suprema de justicia citó a exasesor de Berenice Bedoya por presunto esquema de favores políticos en Findeter

La actuación de Wilmar Mejía en el escándalo de Findeter

La denuncia sugiere que Mejía habría servido como puente entre el Poder Ejecutivo y la congresista en medio del debate legislativo de la reforma. Este tipo de intermediación genera cuestionamientos sobre los límites entre la gestión política legítima y posibles irregularidades en la negociación de apoyos parlamentarios.

El caso involucra ahora a tres figuras centrales: la senadora Berenice Bedoya, el ministro del Interior Armando Benedetti y el exfuncionario de inteligencia Wilmer Mejía.

Las autoridades buscan determinar si estas gestiones constituyen prácticas irregulares o si se enmarcan dentro de los procedimientos normales de relacionamiento entre poderes del Estado colombiano.

Findeter: Pruebas y chats reveladores. ¿Apoyos legislativos por contratos?
RELACIONADO

Findeter: Pruebas y chats reveladores. ¿Apoyos legislativos por contratos?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antártida

Ciencia bajo las aguas: hidrógrafos del ARC Simón Bolívar trazan el relieve oculto en la Antártida

Inseguridad en Bogotá

Theatron se pronunció sobre la desaparición de Diana Ospina: esto revelaron a las autoridades

Cartagena

Video registró violento intento de robo a turista en Cartagena: ya cayeron los presuntos ladrones

Otras Noticias

Viral

Jhonny Rivera y Jenny López celebraron su matrimonio con multitudinaria asistencia en Pereira

Los famosos cantantes celebraron su matrimonio en medio de su amplia fanaticada por las calles de Pereira.

México

¿Cómo está la situación actual en México? Presidenta se pronunció tras la muerte de ‘El Mencho’

¿Cómo se encuentra México este lunes 23 de febrero? La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció.

Dólar

Así cerró el dólar hoy en Colombia: alza marca la jornada del 23 de febrero

Jarlan Barrera

Sorpresa total: Jarlan Barrera se queda en el FPC y será anunciado por su nuevo equipo

Cuidado personal

La higiene oral ya no es solo cepillarse: así es el nuevo ritual de bienestar que empieza en la boca