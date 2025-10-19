En Santa Marta cayeron el ‘Guasón’, ‘Parca’ y ‘Damián’: son señalados de graves crímenes

La Policía Nacional anunció este 19 de octubre que en el marco de la operación ‘Venus I’ fueron capturados tres delincuentes señalados de graves delitos:

“Durante la operación ‘Venus I’, en el marco de la Macrooperación ‘Agamenón’, la Policía Nacional capturó a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias Parca, ‘Damián’ y ‘Guasón’”.

Según señalaron, estas tres personas son señaladas de liderar actividades de narcotráfico, extorsión y sicariato en Santa Marta.

“Tenían órdenes judiciales por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio y tráfico y porte ilegal de armas de fuego”, detallaron.

Alias Parca sería el señalado cabecilla financiero de zona, mientas que ‘Damián’ estaría a cargo del componente narcotráfico al interior de la estructura, que está conformada por cerca de 80 integrantes dedicados al control de rentas ilícitas, rutas de narcotráfico y cobros extorsivos.

RELACIONADO Acondicionaron una camioneta para hacerla pasar por carro de valores y cometer millonario robo en banco de Santa Marta

Mientras que alias Guasón cumplía un rol, presuntamente, como coordinador de sicarios, y estaría vinculado a crímenes violentos, retaliaciones y disputas territoriales.

“La Policía Nacional continúa desarrollando acciones operativas focalizadas que permitan debilitar las finanzas y el poder delincuencial de las estructuras criminales que afectan la seguridad y tranquilidad ciudadana”, apuntó el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

La Policía Nacional agregó que, según las investigaciones, esta estructura estaría en confrontación con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, aparentemente, por el control de las rentas criminales en Santa Marta.