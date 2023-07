¿Cómo un líder se gana la lealtad? Mariana Botero respondió en ‘Lo que dura un tinto’

En esta ocasión, en Lo que dura un tinto, Andrés Carvajal dialogó con Mariana Botero, presidenta de Puntos Colombia. Hablaron sobre su historia de vida, su historia de liderazgo y los obstáculos que ha superado para llegar a ese cargo.

¿Cuál es su concepto de lealtad y cómo se construye?

El sentido más amplio de la palabra lealtad es un vínculo voluntario y duradero en el tiempo, porque aplica para relaciones de pareja, amistad, relación empleador-empleado o de un consumidor con una marca. Es decir, que estés ahí porque quieres, no porque no hay más remedio. Entonces creo que es querer que quieran trabajar con uno y con la empresa que uno lidera. Entonces tiene esas dos ópticas. Es generar vínculos y mostrar cómo soy, qué puedo aportar como líder. La transparencia hace que uno pueda construir relaciones humanas y de confianzas con los equipos.

¿De dónde nació su texto “Consejos de un prematuro para un líder”?

Toca un punto emotivo en mi vida personal. Tengo tres hijas, la mayor tiene cinco años y tengo unas gemelas. Muy seguidas. Tuve a mi primera hija y todo bien. Y luego con las gemelas desde muy temprano fue un caos, fue una experiencia muy distinta, porque fue algo de alto riesgo y con varias cosas. Y ha sido un proceso de muchas cosas que me han hecho estar muy cerca de la vulnerabilidad de la vida y la muerte. Entonces de ahí nació.

¿Y esos prematuros qué consejos le pueden dar a un líder?

La gratitud. Uno da por hecho un montón de cosas tan sencillas, como la vida, respirar… y uno ve unas vidas frágiles luchando. Es importante para un líder porque uno aprende a liderar desde la abundancia y no desde la escasez. Y abundancia de soluciones. Otro aspecto importante es la humildad: es bajarse de la nube de que todo con esfuerzo se puede. Eso no es verdad. Hay mil cosas que de mí no dependen. Y la perspectiva de los problemas. Hay que preguntarse qué tan grande es el problema de verdad y cuál es la dimensión de los problemas.

Es ingeniera química. ¿En qué momento se da cuenta de que eso no era lo suyo y de que iba para otro lado?

Siempre he sido una nerda. Me encanta estudiar y soy muy analítica. Y me gustó estudiar lo que estudié. Me fui a China a hacer las prácticas y terminé viviendo seis años allá. Hice un MBA, empecé consultoría y de a poco he ido descubriendo que me gusta el mercadeo y terminé en Puntos Colombia con temas de todo mi interés.

¿Cómo lidera Mariana Botero?

Para mí, el hecho de que uno pasa tanto tiempo al día en el trabajo, inevitablemente hace que tenga que ser algo que, como mínimo, te parezca placentero. Y la empatía de saber que eso es lo que la gente también busca. Para mí es muy importante el vínculo real humano con la gente con la que trabajo. Trato de tener siempre una relación abierta, muy honesta, tratar de compaginar un poco las expectativas de los otros y ver si hay algo en común. Sobre-invertimos en eso: en tener una cultura bonita, que la gente esté contenta. Gira mucho alrededor de lo humano.

¿Es feliz?

Sí.