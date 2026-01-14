Esta es la razón por la que solo 3% de los colombianos logran estudiar fuera del país

Con la llegada de 2026 miles de colombianos ven oportunidades académicas que puedan potenciar su desarrollo profesional en el exterior, impulsado por la globalización del mercado laboral y el prestigio de las universidades extranjeras.

Sin embargo, el sueño de estudiar fuera del país sigue siendo esquivo para la mayoría. Según cifras de la Unesco y del Ministerio de Educación, menos del 3% de los estudiantes colombianos que se presentan a procesos de admisión internacional logra ingresar a una universidad en el exterior.

De acuerdo con Migración Colombia, hasta septiembre de 2025 más de 90.000 jóvenes salieron del país con fines académicos. La cifra refleja el interés, pero también deja en evidencia que muchos lo intentan, pero no todos lo consiguen.

Las barreras de los jóvenes colombianos para estudiar en el extranjero

Uno de los principales obstáculos es la alta competitividad de las universidades extranjeras, cuyos índices de aceptación suelen estar por debajo del 10%.

A esto se suman requisitos exigentes que van más allá del rendimiento académico, como habilidades de pensamiento crítico, liderazgo, experiencia extracurricular y, de manera determinante, el dominio de una segunda lengua.

Esta última sigue siendo una de las mayores brechas para los estudiantes colombianos, muchos jóvenes no alcanzan el nivel requerido para enfrentar procesos de admisión internacional, lo que reduce de forma significativa sus posibilidades.

¿Cómo lograr estudiar en el exterior siendo colombiano?

Frente a este panorama, algunos colegios han comenzado a replantear su oferta académica. Es el caso del Colegio Santa Francisca Romana, conocido como Las Pachas, que decidió apostar por un currículo con enfoque internacional.

En la promoción 2024-2025, el 30% de sus estudiantes aplicó a universidades en el exterior y, de ese grupo, el 65% obtuvo becas internacionales.

Para Gabriela Casanova Rangel, rectora de la institución, el cambio está en la forma de entender la educación:

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una metodología reconocida a nivel internacional que permite a niños y jóvenes desarrollar pensamiento crítico, capacidades de investigación, autonomía y una visión global, al aprender a partir de situaciones reales.

La implementación del Bachillerato Internacional, el fortalecimiento del bilingüismo y programas propios como InnGenius, College Counseling y SHINE han sido clave para preparar a las estudiantes no solo para aplicar, sino para competir en igualdad de condiciones con jóvenes de otros países.

Este enfoque permitió que egresadas del Santa Francisca Romana hayan sido admitidas en universidades como Toronto, British Columbia, Ámsterdam, Navarra, la Autónoma de Madrid, Warwick, King’s College de Londres y escuelas especializadas como Parsons y Savannah College of Art and Design.

Según Casanova, la exposición a contextos globales desde el bachillerato permite a las estudiantes entender los procesos de admisión, tomar decisiones informadas y adaptarse a entornos altamente competitivos.