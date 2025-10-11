Un líder joven transformando vidas en Colombia

A sus 27 años, Leonel Esteban Riveros Quintero se consolida como un referente del liderazgo juvenil en Colombia. Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en Derechos Humanos y Justicia Social, combina visión estratégica y pasión por el trabajo comunitario, reflejando su compromiso con empoderar a los jóvenes como agentes de cambio. “Creo que transformar un país comienza por transformar el corazón de quienes lo habitan. No hay cambio social sin un cambio personal profundo del corazón y la mente.”

Como director de la Asociación Santa Cruz, con más de 30 años de trayectoria, Leonel ha fortalecido su impacto en educación experiencial y liderazgo juvenil. La organización gestiona un presupuesto anual superior a los 300 mil dólares y ha establecido alianzas con el sector privado y fundaciones internacionales. Cada año, impacta a más de 5.000 niños, adolescentes y jóvenes mediante programas como EKO, campos de verano que fomentan valores; Vívela, encuentros de desarrollo personal; Tierra Nativa, expediciones para fortalecer la identidad y sentido patrio; y LEAD, una escuela de liderazgo que ha formado a más de 1.000 jóvenes de diferentes realidades socioeconómicas.

Con más de 200 voluntarios activos, Santa Cruz es hoy un referente en trabajo juvenil en Colombia. Antes de dirigir esta organización, Leonel lideró 35 proyectos comunitarios en la Fundación Reconoser Colombia, una iniciativa nacida de su convicción de que el primer paso para construir un país más justo es “reconocernos como iguales”.

“Reconoser surgió porque entendí que el mayor desafío de nuestra sociedad no es la falta de recursos, sino la falta de reconocimiento. Cuando nos miramos con dignidad, todo empieza a cambiar.”

Integrando su experiencia en la Procuraduría General de la Nación y en firmas jurídicas con su vocación social, Leonel ha diseñado modelos sostenibles que combinan justicia, formación y participación juvenil.

Hoy, Leonel Riveros impulsa un liderazgo transformador, consolidando a Santa Cruz como un pilar del compromiso social en Colombia, con una visión moderna, espiritual y profundamente humana.