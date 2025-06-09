CANAL RCN
Colombia

Estudiante de la Nacional fue interceptada en un reten ilegal y ahora no hay rastro de ella

La joven de 26 años de la Universidad Nacional fue retenida junto a un conductor entre Popayán y Piendamó.

Estudiante secuestrada
Foto: X/ @Punto_aparte05

Noticias RCN

septiembre 06 de 2025
11:20 a. m.
Angie Pahola Tobar, la joven, estudiante de último semestre de Ingeniería Administrativa en la Universidad Nacional, fue secuestrada el pasado 27 de agosto cuando se desplazaba desde Guachucal, Nariño, hacia Medellín para retomar su vida universitaria.

Ahora, sin tener ningún rastro, su familia, compañeros y la comunidad académica exigen pronto su regreso.

Estudiante de la Nacional fue interceptada en un reten ilegal

Angie Pahola Tobar, de 26 años, estaba a tan solo un semestre de graduarse como ingeniera administrativa.

Había pasado las vacaciones en Guachucal, Nariño, junto a su familia, y el 27 de agosto decidió emprender el viaje de regreso a Medellín. Lo hizo en un camión conducido por un amigo de la familia, identificado como Adrián Marcillo, de 31 años.

El plan era trasladarse por la vía Panamericana hasta Medellín, donde debía reincorporarse a sus estudios el 1 de septiembre.

Sin embargo, en un tramo del recorrido entre Popayán y Piendamó, la ruta fue interrumpida de manera abrupta.

Según relató Richard Tobar, hermano de la estudiante, en ese sector aparecieron hombres armados que instalaron un retén ilegal. Allí obligaron a descender tanto a Angie Pahola como al conductor, y desde ese instante nada más se ha sabido de su paradero.

Cabe mencionar que, en el lugar donde se produjo el secuestro delinquen disidencias de las Farc.

Familiares y comunidad educativa exigen respuestas por Angie Tobar

Desde la Universidad Nacional, compañeros y docentes han elevado su voz para exigir respuestas. Melany Barón, estudiante de la institución, expresó el sentimiento:

Deseamos que la compañera se encuentre en buenas condiciones y que no se le niegue la oportunidad de seguir con su vida, con su carrera que estaba a un semestre de terminarla; realmente eso nos causa mucha tristeza porque todos somos estudiantes y entre facultades queremos lo mejor para todos.

Las directivas también se han pronunciado. Mary Luz Alzate, vicerrectora de la sede Medellín, sostuvo:

Hemos tenido un poco de acompañamiento de la subsecretaría de Paz y DD.HH. del distrito, pero aún así necesitamos más apoyo para que podamos decir muy pronto que Angie Pahola vuelve con nosotros.

