¿Qué va a pasar con el extranjero señalado de presunta explotación sexual en Medellín con dos menores?

En Medellín y Colombia sigue la indignación por el caso de un ciudadano estadounidense, quien fue descubierto en un hotel en compañía de dos menores de edad con aparentes intereses de explotación sexual.

El alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, dijo en Noticias RCN que detrás de esta práctica hay estructuras criminales y anunció varios decretos para hacerle frente.

¿Qué va a pasar con el estadounidense que estaría involucrado en caso de presunta explotación sexual en Medellín?

Luego de revelar la identidad del ciudadano extranjero de 36 años, el alcalde de Medellín dijo que contactará al embajador de Estados Unidos, para que Timothy Livingston, quien viajó a su país, vuelva a Colombia una vez sea requerido por la justicia.

“Muchos de estos casos no son sino la punta del iceberg y aquí yo quiero dejar claro: en Medellín son bienvenidas todas las personas que nos quieran visitar, pero no son bienvenidos a eso. No son bienvenidos a ese turismo depredador de sexo, de drogas y mucho peor cuando se trata de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes”, manifestó Federico Gutiérrez.

Nuevas medidas en Medellín para combatir problemática de explotación sexual

Sostuvo además que bandas organizadas controlan ese turismo que se quiere erradicar en Medellín:

“Quienes manejan ese negocio son estructuras criminales organizadas. Esto no es un tema espontáneo que se da, acá hay cuatro estructuras criminales que están detectadas por labores de inteligencia que hasta realizan, inclusive, el negocio de la trata de personas”, detalló el mandatario.

Anunció que habrá nuevos controles en las comunas 10, 11 y 14, que son los sectores más afectados por esta problemática.

“Reducir los horarios de funcionamiento de establecimientos comerciales mientras organizamos esta situación porque no podemos seguir como si nada”, aclaró.

Por su parte, las dos niñas de 12 y 13 años que fueron encontradas con el extranjero actualmente reciben atención médica y social.