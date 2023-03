“Hay una situación de brazos caídos en el Ejército y la Policía”: Fiscal Barbosa en entrevista con José Manuel Acevedo

Noticias RCN llegó hasta el búnker de la Fiscalía para hablar con la cabeza de esta entidad judicial, Francisco Barbosa, quien lo primero que recalcó fue que “el narcotráfico no pasará en todos esos proyectos que se están presentando”.

Sobre los aspectos que le molestan en general, el alto funcionario aseguró que le “genera cierta resistencia la falta de carácter y la impuntualidad. Uno tiene que respetar el tiempo de los demás y poder dar la cara”.

Barbosa aseguró que trabaja para “defender la institucionalidad colombiana y la justicia, y evitar que el narcotráfico se pueda tomar el país”.

En una de las declaraciones más polémicas en la entrevista exclusiva con este medio, el fiscal general aseveró que “tenemos un problema de orden público muy grave, que tenemos una situación de brazos caídos del Ejército nacional y de la Policía Nacional, por cuenta de esos decretos”.

¿“Dictador legislativo”?

Acerca de quienes lo han llamado “dictador legislativo”, respondió: “Si a mí me tienen que insultar esas personas y decirme dictador legislativo porque estoy diciéndole a los colombianos que hay unas objeciones legítimas del fiscal general que no han sido groseras, que han sido razonadas, que han sido constitucionales, que todos los partidos lo han oído, para evitar que el país caiga en manos del narcotráfico, para decirle al país que tenemos un problema de orden público muy grave, que tenemos una situación de brazos caídos del Ejército nacional y de la Policía Nacional por cuenta de esos decretos, pues entonces que me llamen como me quieran llamar”.

Y también se refirió al caso de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. “Sobre las decisiones que tome la Fiscalía, que son de carácter judicial, los fiscales aquí son autónomos e independientes. Yo no tengo ninguna incidencia en esos procesos, lo que le quiero decir es que la Fiscalía tomará las decisiones que tenga que tomar, en el momento en que tengamos todas las certezas judiciales para poder darle al país esos resultados, pero sí lo vamos a hacer en esta administración”.