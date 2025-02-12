CANAL RCN
Colombia Video

Persona ajena ingresó de manera irregular al proceso de Nicolás Petro, denunció la Fiscalía

Según Laborde, la situación fue reportada de inmediato a sus superiores, incluida la fiscal general.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
10:32 a. m.
En Barranquilla avanza la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. La diligencia inició hacia las 8:30 de la mañana con la intervención de la fiscal Lucy Laborde, quien pidió al juez enviar a la cárcel a Petro Burgos.

Momentos antes de formalizar la solicitud, la fiscal realizó una denuncia en la que advirtió que una persona extraña a la Fiscalía General ingresó de manera irregular al proceso de Nicolás Petro para acceder a información privilegiada.

Según Laborde, la situación fue reportada de inmediato a sus superiores, incluida la fiscal general, por tratarse de un hecho que compromete la reserva de los radicados internos.

Delitos imputados a Nicolás Petro

El proceso judicial contra Nicolás Petro está relacionado con la posible contratación irregular que habría realizado junto a su exesposa Daysuris Vásquez cuando ejercía como diputado de la Asamblea del Atlántico.

De acuerdo con la Fiscalía, los recursos destinados a programas para adultos y niños habrían terminado beneficiando al propio Petro y a terceros.

Solicitud de medida de aseguramiento

La Fiscalía insiste en que Nicolás Petro debe ser privado de la libertad mientras avanza el proceso, al considerar la gravedad de los hechos y el riesgo de obstrucción a la justicia. La audiencia continúa en Barranquilla y se espera que el juez defina si acoge la solicitud de medida de aseguramiento presentada por el ente acusador.

