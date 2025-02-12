Persona ajena ingresó de manera irregular al proceso de Nicolás Petro, denunció la Fiscalía
Según Laborde, la situación fue reportada de inmediato a sus superiores, incluida la fiscal general.
En Barranquilla avanza la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. La diligencia inició hacia las 8:30 de la mañana con la intervención de la fiscal Lucy Laborde, quien pidió al juez enviar a la cárcel a Petro Burgos.
Momentos antes de formalizar la solicitud, la fiscal realizó una denuncia en la que advirtió que una persona extraña a la Fiscalía General ingresó de manera irregular al proceso de Nicolás Petro para acceder a información privilegiada.
Delitos imputados a Nicolás Petro
El proceso judicial contra Nicolás Petro está relacionado con la posible contratación irregular que habría realizado junto a su exesposa Daysuris Vásquez cuando ejercía como diputado de la Asamblea del Atlántico.
De acuerdo con la Fiscalía, los recursos destinados a programas para adultos y niños habrían terminado beneficiando al propio Petro y a terceros.
Solicitud de medida de aseguramiento
La Fiscalía insiste en que Nicolás Petro debe ser privado de la libertad mientras avanza el proceso, al considerar la gravedad de los hechos y el riesgo de obstrucción a la justicia. La audiencia continúa en Barranquilla y se espera que el juez defina si acoge la solicitud de medida de aseguramiento presentada por el ente acusador.