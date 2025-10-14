CANAL RCN
Colombia

Giovanny Rubiano renuncia a la Supersalud luego de ausentarse a un debate en el Congreso

Giovanny Rubiano García no se presentó a la sesión en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes sobre la crisis que enfrenta la Nueva EPS.

FOTO: Supersalud

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
03:01 p. m.
En medio del debate de la reforma a la salud en el Congreso, el superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, presentó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro.

La sorpresiva ausencia de Rubiano en el debate de control político de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes despertó dudas sobre la continuidad de su gestión al frente de la Superintendencia Nacional de Salud.

La renuncia fue anunciada durante la sesión, justo cuando se discutían los alcances del proyecto de reforma impulsado por el Gobierno Nacional.

“El Superintendente Nacional de Salud, doctor Giovanny Rubiano García, presentó su renuncia al señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, poniendo a disposición su cargo y comprometido con hacer una entrega ordenada y eficiente de sus funciones”, afirmó la entidad en un mensaje.

Ausencia de Giovanni Rubiano en debate sobre la Nueva EPS generó controversia

La notificación de su inasistencia llegó una hora después del inicio previsto, con el argumento de una cita odontológica en el norte de Bogotá.

Según la comunicación enviada a la Secretaría de la Comisión, la excusa médica fue presentada a las 10:00 de la mañana, cuando la sesión ya estaba en curso.

Sin embargo, los metadatos del documento revelan que la carta fue elaborada a las 9:29 de la mañana, es decir, 29 minutos después de la hora fijada para el inicio del debate, lo que ha generado cuestionamientos sobre la formalidad y oportunidad de la justificación.

Debate sobre crisis de la Nueva EPS marcado por ausencia de Rubiano en la Comisión Séptima

La sesión, convocada por el representante Andrés Forero, del partido Centro Democrático, tenía como eje la crítica situación financiera de la Nueva EPS, entidad que ha enfrentado serias dificultades desde su intervención por parte del Gobierno Nacional. La ausencia de Rubiano en este espacio clave fue interpretada por algunos congresistas como una falta de compromiso frente a la crisis del sistema de salud.

La llegada de Giovanni Rubiano Supersalud representó un giro estratégico en la administración del sistema sanitario colombiano. Su nombramiento se dio en un momento crítico, cuando la vigilancia sobre las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y la garantía de acceso efectivo a los servicios médicos se habían convertido en prioridades urgentes para el Gobierno Nacional.

La designación fue oficializada el 6 de noviembre de 2024 en la Casa de Nariño por el presidente Gustavo Petro, tras la salida de Luis Carlos Leal. Rubiano asumió el cargo con el desafío de fortalecer los mecanismos de control institucional y responder a las crecientes demandas ciudadanas en medio de la transformación estructural que propone la reforma a la salud.

