Gobierno insiste en que Senado aún puede pronunciarse sobre la primera consulta popular

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se volvió a pronunciar sobre la consulta popular que fue hundida por el Senado el pasado 14 de mayo. De acuerdo al jefe de cartera, esta sigue viva y el gobierno todavía puede usar el mecanismo.

Según Benedetti, el gobierno tendrá la potestad de convocar la consulta a votaciones.

¿Qué dijo el ministro Benedetti sobre la consulta popular?

De acuerdo al ministro Benedetti, si para el 1 de junio el Senado no ha discutido la consulta, el gobierno va a poder convocar a elecciones para la consulta.

“El gobierno, si el Senado no se pronuncia de aquí al primero de junio, convocará a elecciones convocará a la consulta popular, en lo que tiene que ver con las 12 preguntas de la reforma laboral”, aseguró el ministro.

De acuerdo a Benedetti esto puede hacerse debido a que, según él, durante la sesión del 14 de mayo el Senado hundió, sin leer, la propuesta de la consulta popular, lo que, para el funcionario En la ley quinta, en el artículo 125, dice Benedetti, se asegura que todo lo que vaya a ser votado tiene que leerse y tiene que haber una proposición.

“En este caso la proposición tenía que ver con el sí o no concepto favorable, y o se leyó la proposición del objeto de lo que se iba a visitar, luego el Senado no se pronunció. ¿Qué se votó? No sabemos”, dijo el ministro, quien aseveró que este era un tema que ya había consultado a expertos.

La otra consulta popular que el gobierno radicó en el Congreso

Vale la pena recordar que en horas de la tarde de este 19 de mayo una comitiva del gobierno Nacional radicó una nueva consulta popular.

Esta nueva versión contará con 16 preguntas; las 12 originales, que estaban relacionadas al tema laboral, y cuatro nuevas que versarán en materia de salud.