Gobierno va a convocar una consulta popular sobre las reformas laboral y la salud

A través de una alocución presidencial el presidente Petro se volvió a referir a la situación de la reforma laboral que quedó virtualmente hundida en la Comisión Séptima del Senado.

De acuerdo con el mandatario, el gobierno hará una consulta popular para definir este tema y la reforma a la salud.

"El gobierno convoca al pueblo colombiano, todo, a decidir y convoca una consulta popular para definir la reforma laboral y la reforma a la salud", dijo el jefe de Estado.

¿Qué dijo el presidente Petro sobre la reforma laboral?

Durante la alocución presidencial el mandatario volvió a criticar la actuación de los ocho congresistas de la mencionada comisión que radicaron una ponencia de archivo.

Según el jefe de Estado, estos senadores estaban haciendo un presunto bloqueo institucional y por ello era necesario tomar otras medidas para reavivar la discusión de las reformas.

"Las leyes determinan cómo se convoca y qué tiempos tienen para hacer una consulta popular. Vuelve a pasar por el Senado, pero ya en una comisión no de ocho, sino de su plenaria. No querían que este proyecto pasara la plenaria. Pues ahora pasa, pero no para definir el contenido del proyecto sino para decidir si se convoca al pueblo o no", mencionó el presidente.

En horas de la tarde, el presidente Petro ya se había pronunciado sobre la reforma laboral y acusó a los senadores de traicionar al pueblo colombiano.

"Buscaremos que sea reversible la decisión pero sobre el engaño solo nos llevan a la violencia. Que el pueblo trabajador de Colombia sepa quienes fueron lo que los que lo han traicionado", aseguró el mandatario.

¿Por qué está virtualmente hundida la reforma laboral?

Se está diciendo que la reforma laboral quedó virtualmente hundida en el Senado debido a que ocho de los 14 integrantes -es decir más de la mitad- de la Comisión Séptima, anunciaron la radicación de una ponencia de archivo del proyecto de reforma.

Miguel Ángel Pinto (Liberal), Honorio Enríquez (CD), Alirio Barrera (CD), Esperanza Andrade (Conservador), Nadia Blel (Conservador), Berenice Bedoya (ASI), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) y Ana Paola Agudelo (Mira), son quienes firmaron la ponencia de archivo.