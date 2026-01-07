CANAL RCN
Colombia Video

Tragedia en Buenaventura: niño de 12 años murió sepultado por una grúa que cayó en su casa

Cuatro personas resultaron heridas, incluida una menor de dos años, durante trabajos de instalación de un puente peatonal en el corregimiento de Córdoba.

Noticias RCN

enero 07 de 2026
02:02 p. m.
Una tragedia laboral sacudió el corregimiento de Córdoba, en el municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, cuando una grúa que realizaba trabajos de construcción de la doble calzada en la vía Cali-Buenaventura colapsó sobre varias viviendas y locales comerciales, dejando un niño de 12 años muerto y cuatro personas heridas, entre ellas una menor de dos años.

El accidente ocurrió en el kilómetro 23 de la vía, en el sector conocido como La Esperanza, cuando la grúa pluma movilizaba uno de los pilotes durante la instalación de un puente peatonal.

Al parecer, la maniobra se salió de control y parte de la pesada estructura cayó sobre dos viviendas que también funcionaban como establecimientos comerciales en el Consejo Comunitario de Córdoba.

Niño de 12 años murió aplastado por una grúa que cayó sobre su casa

El menor de 12 años sufrió graves lesiones en la cabeza producto del impacto directo de la grúa. Fue trasladado de emergencia a la clínica Santa Sofía de Buenaventura, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Inicialmente se había planeado su traslado a la capital vallecaucana para recibir atención especializada, pero la severidad de las lesiones impidió que llegara con vida.

Entre los heridos se encuentran la madre del niño fallecido, su tía, un primo y su hermana de dos años, quien estaría en grave estado de salud.

Todos están siendo atendidos en centros asistenciales de Buenaventura y reciben apoyo psicosocial a través de la concesión vial.

¿Por qué cayó una grúa sobre varias viviendas causando una tragedia?

La concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico, responsable de las obras en la vía, lamentó lo sucedido mediante un comunicado oficial. En el documento, la organización señaló:

La organización inició de forma prioritaria una investigación técnica interna y mantiene total disposición para colaborar con las autoridades competentes para esclarecer plenamente las circunstancias del hecho".

Según información de las autoridades locales, se programó una mesa técnica con la Alcaldía de Buenaventura para llevar a cabo las investigaciones necesarias y determinar las causas del siniestro.

La alcaldía de Buenaventura aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el accidente, mientras que las familias afectadas continúan recibiendo atención y acompañamiento por parte de la concesión vial responsable de las obras de infraestructura en uno de los corredores viales más importantes del país, que conecta el interior de Colombia con el principal puerto del Pacífico.

