Niño quemado en el 95% de su cuerpo con gasolina: investigan caso de maltrato infantil

En Soledad, Atlántico, un niño resultó con graves quemaduras después de una situación que es investigada por las autoridades. Al parecer, el menor estaba junto con la familia quemando unos gusanos en un árbol y allí habría ocurrido el hecho que lo tiene entre la vida y la muerte.

El estado de salud del niño es delicado. El menor resultó quemado con gasolina.

De acuerdo con los familiares, el niño se encontraba con su mamá y otras personas junto a un árbol que tenía gusanos que pretendían quemar para acabar con ellos.

Niño quemado con gasolina en el 95% de su cuerpo en Soledad

Tras el grave incidente, los familiares trasladaron al niño a un centro médico y de allí fue remitido al hospital Niños Jesús, en Barranquilla, por la gravedad de las heridas.

La mamá del niño también tuvo lesiones, pero recibió atención médica y se encuentra estable. Edison Barrera, secretario de Salud de Soledad entregó detalles de las condiciones en las que ingresó el menor:

95% de su cuerpo, con quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Quemaduras en las vías respiratorias.

Las autoridades adelantan la investigación para aclarar cómo ocurrieron los hechos y su relación con un posible caso de maltrato infantil.

¿Cómo se quemó el niño con gasolina en Soledad?

Luis Beleño, vecino del sector, habló de cómo habría ocurrido el incidente:

Me dicen que estaban bajando los gusanos de la mata y que estaban quemando la basura que habían barrido. Tenían una olla con gasolina y el niñito como que fue a echarle más gasolina a la basura que se estaba apagando y, al parecer, como que se cae y la olla le cae encima.

Las autoridades iniciaron una investigación que busca corroborar si la versión entregada por la familia es cierta o si se habría incurrido en un presunto caso de maltrato.