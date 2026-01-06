CANAL RCN
Colombia

Niño quemado en el 95% de su cuerpo con gasolina: investigan caso de maltrato infantil

El hecho que dejó al menor debatiéndose entre la vida y la muerte se presentó cuando quemaba gusanos de un árbol.

Noticias RCN

enero 06 de 2026
07:16 a. m.
En Soledad, Atlántico, un niño resultó con graves quemaduras después de una situación que es investigada por las autoridades. Al parecer, el menor estaba junto con la familia quemando unos gusanos en un árbol y allí habría ocurrido el hecho que lo tiene entre la vida y la muerte.

El estado de salud del niño es delicado. El menor resultó quemado con gasolina.

De acuerdo con los familiares, el niño se encontraba con su mamá y otras personas junto a un árbol que tenía gusanos que pretendían quemar para acabar con ellos.

RELACIONADO

Niño quemado con gasolina en el 95% de su cuerpo en Soledad

Tras el grave incidente, los familiares trasladaron al niño a un centro médico y de allí fue remitido al hospital Niños Jesús, en Barranquilla, por la gravedad de las heridas.

La mamá del niño también tuvo lesiones, pero recibió atención médica y se encuentra estable. Edison Barrera, secretario de Salud de Soledad entregó detalles de las condiciones en las que ingresó el menor:

95% de su cuerpo, con quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Quemaduras en las vías respiratorias.

Las autoridades adelantan la investigación para aclarar cómo ocurrieron los hechos y su relación con un posible caso de maltrato infantil.

RELACIONADO

¿Cómo se quemó el niño con gasolina en Soledad?

Luis Beleño, vecino del sector, habló de cómo habría ocurrido el incidente:

Me dicen que estaban bajando los gusanos de la mata y que estaban quemando la basura que habían barrido. Tenían una olla con gasolina y el niñito como que fue a echarle más gasolina a la basura que se estaba apagando y, al parecer, como que se cae y la olla le cae encima.

Las autoridades iniciaron una investigación que busca corroborar si la versión entregada por la familia es cierta o si se habría incurrido en un presunto caso de maltrato.

RELACIONADO

