Imputan cargos contra sujeto que agredió física y sexualmente a una perrita en Bogotá

El sujeto habría sometido a la canina, de nombre Keyla, a maltrato físico y violencia sexual dentro de un establecimiento comercial.

Foto: Alcaldía de Bogotá

noviembre 08 de 2025
02:59 p. m.
La Fiscalía General de la Nación confirmó, en las recientes horas, que logró la judicialización de un hombre identificado como José Oliverio Silva, quien es señalado de haber agredido a una perra el pasado 24 de agosto de 2025 en el barrio Gibraltar, localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

Judicializan a sujeto que agredió a una perrita en Bogotá

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del Grupo para la Lucha contra el Maltrato Animal, el procesado habría sustraído al animal, que llevaba el nombre Keyla y de raza Pastor Alemán, y posteriormente la habría sometido a maltrato físico y violencia sexual dentro de un establecimiento comercial de la zona.

Diez días después de los hechos, la canina fue localizada con evidentes signos de agresión y deterioro físico, lo que permitió a las autoridades iniciar las diligencias judiciales correspondientes.

El ente acusador imputó a Silva los delitos de hurto agravado y lesiones que afectan gravemente la salud o integridad física de un animal, agravadas por actos sexuales.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la política de “cero tolerancia al maltrato animal” y recordaron que en Bogotá existen canales de denuncia para reportar este tipo de casos.

Entretanto, este viernes 7 de noviembre se conoció un video compartido por varios usuarios en redes sociales que ha causado indignación. Las imágenes muestran mostrar a un hombre golpeando brutalmente a un perro en Antioquia.

El agresor fue identificado como Fernando Alonso Oviedo Sánchez, quien ahora es buscado por las autoridades. Incluso, se anunció una millonaria recompensa para quien brinde información que permita su captura.

Las imágenes muestran a Oviedo Sánchez atacando al animal con un objeto similar a un palo de escoba, golpeándolo repetidamente en las patas traseras y, finalmente, lanzándolo al suelo mientras una mujer graba y grita desesperada.

