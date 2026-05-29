Jóvenes víctimas del conflicto armado recibieron reparación económica del Gobierno Nacional

Bogotá fue escenario de una jornada de reparación dirigida a jóvenes víctimas del conflicto armado que alcanzaron la mayoría de edad y que ahora podrán acceder a recursos económicos destinados a fortalecer sus planes de vida, impulsar sus estudios y abrir nuevas oportunidades para su futuro.

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Durante el acto fueron entregadas 175 cartas de indemnización por un valor total de $1.222 millones de pesos, recursos destinados a personas que habían sido reconocidas como víctimas cuando aún eran menores de edad.

La iniciativa forma parte de las acciones de reparación del Gobierno Nacional para de quienes han sufrido las consecuencias del conflicto armado colombiano.

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Reparación económica al cumplir la mayoría de edad

Los jóvenes que participaron en la jornada accedieron a este derecho años atrás, cuando todavía no habían cumplido la mayoría de edad. Debido a esta condición, los recursos fueron administrados mediante encargos fiduciarios.

Este mecanismo permitió que el dinero permaneciera protegido y generara rendimientos financieros durante el tiempo de administración, aumentando el valor final recibido por cada beneficiario una vez alcanzó la edad requerida para disponer de los recursos.

De acuerdo con Julieth Moreno, directora de Reparación, la entrega representa un compromiso con las juventudes y con la reivindicación de las víctimas del conflicto armado:

Con esta acción, la entidad ratifica su compromiso y el del Gobierno Nacional con las juventudes, así como la reivindicación y dignificación de las víctimas del conflicto armado.

Asimismo destacó que estas indemnizaciones buscan convertirse en una herramienta para que los beneficiarios desarrollen proyectos personales, educativos y profesionales que les permitan avanzar hacia una mejor calidad de vida.

La importancia de este proceso también fue resaltada por uno de los jóvenes participantes, quien manifestó que el reconocimiento recibido representa una muestra de que las afectaciones provocadas por el conflicto siguen siendo tenidas en cuenta por las instituciones.

Capacitación financiera para jóvenes víctimas del conflicto armado

La entrega de los recursos estuvo acompañada por una estrategia de orientación denominada “Decisiones que cuentan”, diseñada para promover el manejo responsable del dinero.

Durante esta capacitación, los beneficiarios recibieron información sobre herramientas de administración financiera y planificación económica, con el objetivo de fortalecer su autonomía y facilitar la toma de decisiones frente al uso de los recursos.

La iniciativa busca que las indemnizaciones puedan convertirse en una base para alcanzar metas relacionadas con educación superior, adquisición de vivienda o puesta en marcha de emprendimientos.

Dentro de las alternativas presentadas a los beneficiarios se encuentra el Fondo de Educación Superior para las Víctimas, una estrategia orientada a facilitar el acceso, permanencia y graduación en programas académicos.

A través de este mecanismo, las víctimas del conflicto armado pueden acceder a créditos educativos totalmente condonables para estudios técnicos, tecnológicos y universitarios.

Con este modelo, las autoridades buscan que la compensación económica no se limite a una transferencia de recursos, sino que se convierta en una oportunidad para impulsar procesos de transformación personal y construcción de un futuro más digno.