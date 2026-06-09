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¿Por qué el presidente de la Cámara, Julián López, presentó su renuncia?

La renuncia se hará efectiva a finales de junio y responde a la decisión del partido de La U de no darle el aval para llegar nuevamente al Congreso.

Julián López, presidente de la Cámara.
Julián López, presidente de la Cámara. Foto: Prensa Julián López, presidente de la Cámara.

Noticias RCN

junio 09 de 2026
04:59 p. m.
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El representante y presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, renunció a su curul, la cual hará efectiva a partir del viernes 26 de junio.

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López pertenecía al partido de La U, pero desde hace meses ya no hacía parte de la colectividad, debido a que no le dieron el aval para aspirar llegar nuevamente al Congreso en las elecciones legislativas del 8 de marzo.

¿Cuándo se hará efectiva la renuncia?

Este martes 9 de junio, se conoció la carta del representante con el anuncio: “Presento mi renuncia irrevocable a la curul que ocupo por el Valle del Cauca y a la dignidad de presidente de la Cámara”.

“He creído en la política como un acto de conciencia y no de obediencia, como una conversación abierta y no como una suma de silencios. Por eso, cada decisión que tomé, aun en medio de la dificultad, respondió a una convicción sencilla, que el mandato no pertenece a quien lo ejerce, sino a quienes lo confían”, afirmó.

¿Por qué no le dieron el aval?

López aseguró que haber sido presidente de la corporación fue una de sus mayores responsabilidades en la vida pública: “Cierro este capítulo sin renunciar a lo esencial. No me aparto de las causas que me trajeron hasta aquí, ni del compromiso con quienes creyeron en una forma distinta de hacer política”.

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El parlamentario ha ejercido como presidente desde el 20 de julio de 2025. También fueron elegidos Juan Sebastián Gómez, del Nuevo Liberalismo; como vicepresidente, y Daniel Carvalho, de Verde Oxígeno; como segundo vicepresidente.

Cuando el partido le negó aval, el congresista no se guardó nada y cuestionó la decisión. Aseguró que fue una represalia de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, por el hecho que él ha respaldado públicamente al presidente Gustavo Petro.

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