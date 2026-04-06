Justicia y Paz condena a 40 años de prisión a 11 exFarc por tomas de Mitú, Miraflores y otros delitos

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 11 exintegrantes de las extintas Farc por su participación en las tomas armadas de Mitú y Miraflores, y de otros 163 hechos delictivos.

Se trata de Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla; César Díaz Sosa, alias Cochebomba; Críspulo Efraín Quiñonez Barreiro; Daniel Zárate Velandia; Jhon Jairo Ramírez, alias Fuego Verde; Berny Derley Ordoñez Castro, Ferney Valverde Fajardo, Marlio Mora Morales, Rodrigo Ducuara Yate, Rahomir Rodríguez Trujillo y Alexander Gómez.

Las tomas de Mitú y Miraflores

De acuerdo con las pruebas de la Fiscalía, estas personas son responsables de homicidios, desapariciones forzadas, reclutamiento, acceso carnal violento, aborto sin consentimiento y secuestro extorsivo.

Entre los hechos investigados está la toma a las bases de Policía, Antinarcóticos y del Ejército en Miraflores, Guaviare, perpetrada el 3 de agosto de 1998 y que dejó 19 uniformados muertos y 131 secuestrados.

Además, se documentó la incursión armada en Mitú, Vaupés, el 26 de octubre de 1998, cuando cerca de 1.500 integrantes del Bloque Oriental de las Farc atacaron la Estación de Policía asesinando a 38 integrantes de la Fuerza Pública, ocho civiles y secuestrando a 61 policías.

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Reclutamiento, abusos, abortos y desapariciones

Otro de los casos acreditados tiene que ver con una menor de 11 años que fue reclutada forzosamente en la vereda Retiro Milagro, en Yopal. Durante su tiempo en los campamentos guerrilleros, la niña fue abusada sistemáticamente y obligada a abortar en dos ocasiones.

A estos hechos se suma la desaparición de Pedro Antonio Ramos Vázquez, integrante de la Policía Nacional retenido el 6 de diciembre del 2000 en inmediaciones de Yopal, Casanare. Al parecer, el uniformado fue obligado a bajarse de un bus intermunicipal y trasladado a una zona rural por los hombres armados. Su cuerpo nunca apareció.

Las condenas otorgadas por Justicia y Paz ascienden a los 40 años de cárcel, y contemplan multas de 30.000 salarios mínimos legales vigentes.