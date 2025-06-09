Luz Gómez, la diseñadora colombiana que viste reinas y se convierte en promesa de la moda

En la moda cada puntada cuenta una historia, Mujeres que Inspiran conoció la historia de Luz Gómez, una diseñadora que tras siete años de trabajo incesante ha logrado posicionar su marca, vestir reinas internacionales y proyectar el talento colombiano al mundo.

Su camino no ha sido fácil, comenzó desde cero en Bogotá con su hija pequeña, pero hoy inspira a otras mujeres y mira el mundo con diseños que rescatan nuestras raíces.

“Yo comparto y me expando como el fuego”. Así resume Luz, el espíritu de su marca y su esencia.

Yo no me quedo con nada, a mí me inculcaron eso, mi papá me lo dijo siempre, no te canses de enseñar, no te canses de compartir lo que tú sabes, que eso, al contrario, o sea, eso no te va a cerrar puertas, eso te va a abrir más.

La historia de Luz Gómez, la diseñadora que encontró en la moda su verdadero talento

Ella se abre camino en el mundo de la moda con su trabajo incesante en busca de posicionar su marca. Ha vestido reinas que han representado al país a nivel internacional, fusionando glamour con artesanías sostenibles.

Me redescubrí, me reencontré, pasaron muchas cosas, pero hace 7 años Luz Gómez comenzó a florecer lo que soy. Una superación personal me llevó a demostrarme a mí misma que soy capaz de lograr muchísimas cosas.

Este camino comenzó en Cartagena, su mamá es maestra de Bellas Artes, su padre siempre presente le dio la confianza para arriesgarse y su abuela quien descubrió su talento le ayudó con su carrera en diseño de moda.

“Tenía la ropa de muchos colores, hacía muchas mezclas. A la camiseta básica no la dejaba básica, le hacía rotos, le hacía técnicas, le mezclaba texturas, otros materiales”, dijo.

El regalo que le cambió la vida a Luz Gómez

Hace unos años Luz llegó a Bogotá sin conocer a nadie y con una hija, para sobrevivir trabajó en múltiples oficios.

Antes de esto Luz Gómez era una mujer que hacía aseos a domicilio, yo cuidaba a abuela, yo hacía taras dirigidas, yo vendía empanadas, yo hice muchas cosas para poder subsistir.

Hasta que un regalo de su padre, una máquina de coser marcó el inicio de su taller.

No sabía todo lo que yo estaba haciendo acá y vino y me compró una máquina de coser familiar y me dijo, bueno aquí tienes, tú verás, así comencé.

Luz Gómez sueña trabajar con Silvia Tcherassi

Pero Luz quería más, se capacitó y consolidó un taller conformado por madres cabeza de hogar.

Su talento va más allá, con su asesoría de imagen ha visto cómo mujeres con baja autoestima logran realzar su esencia, recuperan la sonrisa y la confianza.

Yo soy súper motivadora y eso me encanta porque a raíz de mi vivencia yo he podido edificar la vida de otras mamás. Por cada diseñadora ella también tiene sus referentes, sigue los pasos de Silvia Tcherassi y sueña con superar su ejemplo. Yo dije yo quiero ser como ella, yo quiero ser como ella y la vida me ha traído frente a ella, ya la he tenido frente a mis ojos.

“O sea todas esas cosas que uno sueña de por allá, que las ve tan lejanas, las he podido tener tan cerca y palparlas que yo digo sí, la vida me está apuntando a esto porque lo voy a lograr”, explicó.

Luz ahora se prepara para participar en la próxima versión del Bogotá Fashion Week mientras espera ser seleccionada por Silvia Tcherassi y el Instituto Marangoni de Miami para acceder a una beca que apoya los talentos emergentes de la moda en Colombia.