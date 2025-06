La razón por la que el Centro Democrático no asistirá a la reunión convocada por Armando Benedetti

Después de que se conocieran los pronunciamientos de diferentes partidos políticos frente a la decisión de no asistir a la reunión con el ministro del interior, Armando Benedetti, para tratar temas de seguridad de los miembros de las diferentes bancadas, Noticias RCN entrevistó al presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo y al senador Carlos Fernando Motoa sobre las razones de la inasistencia a este evento.

La decisión del Centro Democrático en un primer momento fue conocida por medio de un comunicado, en el que se menciona que por solidaridad con la vida y salud de Miguel Uribe invitaban a los diferentes partidos a suspender las sesiones de las corporaciones públicas.

“El llamado es a la reflexión profunda”: Gabriel Vallejo frente a la situación de Miguel Uribe

En la entrevista con el dirigente del partido al que pertenece también Miguel Uribe Turbay, mencionó que la razón principal es que el partido está pasando por una situación muy difícil con el estado de salud del precandidato y por el momento están enfocados en brindarle todo el apoyo a él y a su familia en la evolución de su recuperación.

Razón por la cual manifestó que no sería pertinente asistir a reuniones ni actos políticos para que ese acto se vea como un símbolo de apoyo a la compleja situación del líder político.

“Si esto no nos ayuda a reflexionar, nos preocupa enormemente el futuro de nuestra libertad en la democracia colombiana”, fue el mensaje que envió el presidente del Centro Democrático pidiendo que este sea un momento de bajar el tono a la situación tan crítica en la que se encuentra el país.

En cuanto a la respuesta del senador Motoa a la misma pregunta, indicó que la convocatoria que hizo el Gobierno a través del ministro Benedetti, es “inútil”, debido a que hace unos meses, los voceros de los partidos políticos tuvieron una reunión con el entonces ministro del interior, Juan Fernando Cristo y el director de la UNP para presentar los casos más preocupantes de los senadores corren mayor riesgo, y “no tuvieron ninguna solución”.

¿Qué ha dicho la UNP frente a las solicitudes de generar más esquemas de seguridad?

En cuanto a las solicitudes que se han venido realizando últimamente a la UNP para instalar los debidos esquemas de seguridad a candidatos y representantes políticos, Vallejo indicó que el partido no ha recibido hasta el momento ninguna comunicación por parte de la Unidad Nacional de Protección frente a las decenas de solicitudes que se han realizado para salvaguardar la vida de los miembros de su bancada.

“Sentimos que le estamos hablando a un muro. Yo me reuní con el ministro Velasco, de ese entonces, luego me reuní con el ministro Cristo; nos hemos reunido varias veces con la UNP y no ha pasado nada”, concluyó el presidente del partido.

La Procuraduría por su parte ordenó iniciar una investigación disciplinaria al director de la UNP, Augusto Rodríguez, por presuntas fallas en la administración e implementación de mecanismos de protección a los integrantes del Centro Democrático ya que al parecer, habría omitido desde el 2023 ofrecer una seguridad garantizada a los miembros de ese partido.