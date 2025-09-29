Liberan a Silverino Sanguino, comerciante secuestrado por el Eln en Norte de Santander

Silverio Sanguino, comerciante secuestrado el pasado 19 de septiembre en la vía que conecta Cúcuta y Tibú, fue liberado en la mañana de este lunes en una zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

La entrega se realizó ante una comisión conformada por representantes de la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo, según confirmaron fuentes oficiales.

La liberación fue llevada a cabo por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln), grupo armado señalado como responsable del secuestro.

Durante los diez días de su cautiverio, familiares de Sanguino y habitantes de Tibú manifestaron su preocupación por el estado de salud del comerciante, cuya situación generó tensión en la comunidad. Las autoridades continúan monitoreando el caso y no se descartan nuevas acciones en la zona.

Por ahora, las autoridades no han revelado información oficial acerca de las circunstancias en las que se produjo el secuestro ni sobre los posibles acuerdos que facilitaron la liberación del comerciante.

Silverino Sanguino fue secuestrado con su hijo en Norte de Santander

Silverino Sanguino fue secuestrado junto a su hijo mientras realizaban su habitual recorrido comercial. Dos veces por semana, ambos transportaban verduras en camiones hacia el casco urbano de Tibú, donde Sanguino tiene un negocio dedicado a la venta de estos productos.

El joven fue liberado el pasado 20 de septiembre sin señales de violencia, con sus pertenencias intactas y sin aparentes daños físicos.

El panorama de los secuestros en la región del Catatumbo continúa siendo alarmante al cierre de septiembre de 2025. A pesar de los esfuerzos institucionales y comunitarios por reducir la violencia, esta zona del norte de Colombia sigue siendo escenario de retenciones ilegales, principalmente atribuidas a grupos armados como el Eln y disidencias de las Farc.