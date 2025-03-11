CANAL RCN
Líder de Los Picaminosos desató caos en puestos de control de la Policía

Videos mostraron al líder de Los Picaminosos alterando el orden y desafiando a la Policía con actitud prepotente.

noviembre 03 de 2025
10:10 a. m.
La controversia alrededor del grupo de moteros conocido como Los Picaminosos escaló el pasado 2 de noviembre. El líder de esta organización, que inicialmente se presentó como una red de apoyo para conductores de plataformas digitales, protagonizó actos de desorden en tres puestos de control de la Policía en un solo día.

Este incidente reciente se suma a una creciente lista de acciones que, según las autoridades, buscan evadir la ley e interferir con los operativos de tránsito.

El Brigadier General Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que este grupo de moteros ha intentado obstruir los procedimientos de los uniformados en varias ocasiones.

Videos recopilados por las autoridades muestran cómo el líder de Los Picaminosos generó caos e intentando amedrentar a los oficiales. La intervención del grupo no se limita a las palabras; las grabaciones exponen empujones, gritos y un desorden generalizado diseñado para desobedecer abiertamente las normas.

La estrategia organizada de Los Picaminosos para obstruir operativos

La actuación del grupo revela una estructura con un nivel de organización sorprendente. Lo que empezó como un simple gremio de motociclistas se ha transformado en un grupo con una clara estrategia de confrontación.

De acuerdo con el General Cristancho: “en el momento en el que ya se han inmovilizado algunos vehículos por estar incumpliendo las normas de tránsito, se activan en varios grupos y estos grupos llegan en forma violenta, han generado que han bajado de las grúas motos ya inmovilizadas”

Los códigos de desobediencia de Los Picaminosos

La membresía a Los Picaminosos no es gratuita ni espontánea. Información rastreada en redes sociales indica que para unirse, los nuevos integrantes deben comprometerse a oponerse a los procedimientos policiales, pagar una cuota de ingreso de $15.000, además de una mensualidad.

La sofisticación de la red incluye una central de radio con turnos rotativos de ocho horas y el uso de códigos específicos para comunicarse rápidamente y coordinar la llegada masiva a los puntos de control. La Policía ha registrado al menos 15 incidentes donde este colectivo ha interferido con las labores de los uniformados.

