¿Qué estaban haciendo los uniformados que resultaron heridos tras la emboscada en Cauca?

Este 6 de diciembre se registró una emboscada en el departamento del Cauca. El ataque, que se presentó en el municipio Buenos Aires cuando los uniformados se encontraban descansando, dejó un saldo de seis uniformados muertos, seis heridos y varios desaparecidos.

Una vez se tuvo más información sobre el terrible hecho, el presidente Gustavo Petro convocó un consejo de seguridad extraordinario para definir medidas que se tomarán para enfrentar la delicada situación de violencia que se vive en la zona.

El mandatario informó que la emboscada fue perpetrada por parte la columna Jairo Martínez de las antiguas Farc y se dio como una retaliación por los operativos contra el narcotráfico que se han venido realizando en el departamento.

Adicionalmente, ordenó a las autoridades competentes, intensificar las operaciones contra todos los grupos criminales que delinquen en la zona.

“La acción militar no cesa mientras no haya realmente voluntad de real de negociación. Así que la fuerza pública no va a salir de la región caucana”, señaló.

Entretanto, en diálogo con Noticias RCN, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Elder Giraldo, detalló cuáles eran las labores que estaban adelantando los uniformados cuando fueron atacados.

“Estos soldados estaban realizando un control territorial para evitar que estos grupos al margen de la ley lleven a cabo el control delictivo del territorio, igualmente para evitar que hagan uso de la captación de economías ilícitas. Asimismo, evitar el ingreso de otros grupos armados que pretenden llevar a cabo la disputa de este territorio (…) también tienen la labor de impedir la expansión territorial”.

Noticias RCN ¿Qué reporte tiene de los soldados heridos?

E.G: Los soldados heridos se encuentran en la clínica Valle del Lili en Cali, están en recuperación y esperamos que pronto puedan estar en el seno de sus hogares. Como institución y como Fuerzas Militares seguiremos cumpliendo la ley y la Constitución Nacional.

