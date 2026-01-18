CANAL RCN
Colombia

María Fernanda Carrascal rompe el silencio sobre presuntas irregularidades en cuentas de su campaña

Cuestionan la presunta financiación de Gusteau Chefcito. La representante a la Cámara respondió.

María Fernanda Carrascal.
María Fernanda Carrascal. Foto: Cámara.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 18 de 2026
04:56 p. m.
La representante María Fernanda Carrascal está en el ojo de la polémica. En las últimas horas, destaparon presuntas irregularidades en las cuentas de su campaña.

El nombre de la polémica es el del restaurante Gusteau Chefcito. Al parecer, recibió 25 millones de pesos en aportes. Este local es el mismo que apareció en las cuentas de Carolina Corcho, las cuales también han generado polémica.

Dudas sobre dineros de su campaña

Los señalamientos fueron revelados por el candidato Germán Ricaurte: “Les tengo una preguntita, ¿el representante legal del corrientazo Gusteau Chefcito que financió a la doctora Corcho es el mismo que financió a la representante María Fernanda Carrascal?”.

A esta información se sumaron Catherine Juvinao y Jairo Ladino. Pidieron los soportes de los ingresos y cuestionaron la firma de orden de pago, que sería la misma de un despacho español.

La respuesta de Carrascal

A través de X, Carrascal se pronunció: “A mi campaña no entraron los 25 millones que dicen, ni entrarán porque es una cuenta por cobrar por un servicio que nos prestaron”.

Reiteró que es una cuenta por cobrar, la cual depende del pago por reposición de votos. Además, negó que fueran “donaciones oscuras”.

Con respecto a la firma, precisó que no es responsabilidad de ella: “Yo no firmo ni elaboro los informes contables de campaña: eso lo hace un contador certificado, como lo exige la ley electoral. Así que quien dice que me va a denunciar por falsedad en documento: no es a mí a quien tendría que denunciar”.

“Mi campaña cumplió con todos los requerimientos de Ley, tanto así que pasó la autoría ante mi partido y todo fue recibido por el CNE. Si alguna autoridad solicita aclaraciones, las entregaremos como siempre, no tenemos nada que ocultar”, declaró al señalar que emitirá un comunicado en próximas horas.

