María José Pizarro denunció arbitrariedades en el Congreso durante la votación de la consulta popular

La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, denunció una serie de irregularidades y arbitrariedades durante la reciente sesión del Senado de la República, donde se votó la consulta popular sobre la reforma laboral.

RELACIONADO La votación a la apelación del hundimiento de la reforma laboral que cambió todo en el Senado

¿Qué pasó en el Senado durante la votación de la consulta popular?

En una entrevista con Noticias RCN, Pizarro afirmó que desde el inicio de la sesión que se llevó a cabo este 14 de mayo, se vivieron "una serie de arbitrariedades, de procedimientos que no se siguen de la manera en la que se deben seguir regularmente".

Según la legisladora, esto culminó en una votación controvertida que generó acusaciones de fraude.

“Lo que vivimos toda la mañana fue una serie de arbitrariedades, de procedimientos que no se siguen de la manera en la que se deben seguir regularmente, y por supuesto, cuando llegamos al momento de la votación, los humos ya estaban muy caldeados, el ambiente estaba muy caldeado”, explicó.

La senadora criticó que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, inició la votación de manera abrupta y la cerró rápidamente sin seguir los procedimientos habituales.

"El presidente no solamente inició la votación de manera inmediata, la apelación termina y casi que de manera inmediata se da la votación. Yo entré corriendo, me devuelvo a votar y no habían pasado dos minutos cuando el presidente del Senado había cerrado la votación. Generalmente, tocan una campanilla que existe en la puerta para que los senadores que están en el salón social puedan ingresar. El presidente pregunta si falta algún senador o senadora por votar. No lo hizo", detalló Pizarro.

La legisladora también cuestionó discrepancias en el conteo de votos y acusó al secretario de anunciar erróneamente el voto de un senador.

"Si hay 93 senadores asistentes, tiene que haber 93 votos, o por lo menos los votos deben ser coincidentes. Aquí no se dio esta situación y el secretario además anuncia un voto de manera errada y por supuesto todo esto terminó por generar un ambiente en el que se había dado una arbitrariedad, un fraude, una trampa en la votación”, agregó.

También dijo que una vez se desató todo, su intención fue “intentar que se dirimiera la forma de la manera más tranquila para que el secretario, por un lado, pudiera anunciar y por el otro, pues proceder a las herramientas que tenemos quienes hacemos parte del senado para poder apelar decisiones cuando consideramos no se han brindado todas las garantías o estas no han sido del todo transparentes”.

Ante estas supuestas irregularidades, Pizarro indicó que su bancada recurrirá a todos los mecanismos legales para buscar transparencia en lo sucedido.

¿Qué sigue para la reforma laboral?

RELACIONADO La resucitada reforma laboral pasará a la Comisión Cuarta del Senado

“Vamos a recurrir a todos los mecanismos, estamos analizando los mecanismos que nos da la ley quinta, tutelas inclusive, para poder generar tranquilidad alrededor de la votación. Creemos que el presidente Frank Zepeda actuó de manera absolutamente arbitraria, actuó a través de la trampa y, por lo tanto, la ciudadanía debe tener claridad sobre estas votaciones”, aseguró.

Pizarro rechazó que la oposición a la consulta popular estuviera relacionada con la revivida reforma laboral, explicando que son procesos separados. Sin embargo, criticó lo que percibe como una falta de voluntad de diálogo por parte de la oposición.

“Lo que hicieron fue abrir la votación de manera abrupta cuando en realidad se podía, por un lado, avanzar en la discusión de la reforma laboral y por el otro se podía realizar la consulta popular. ¿Esto qué quiere decir? Que aspectos de la reforma laboral que no fuesen tenidos en cuenta en su discusión, pero que la gente votara sí, debían incorporarse a la reforma laboral garantizando los derechos de los colombianos y de las colombianas”.

La congresista recalcó que siempre han tenido la voluntad de concertación y acusó a sus adversarios políticos de recurrir constantemente a trampas y arbitrariedades para impedir debates transparentes.