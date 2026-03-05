CANAL RCN
Colombia

Mauricio Morris anuncia que retira su candidatura al Senado para apoyar a Rumenigge Monsalve

El aspirante, cercano al movimiento denominado “bukelista”, anunció su adhesión durante un encuentro en la sede del partido Colombia Justa Libres.

Mauricio Morris anuncia que retira su candidatura al Senado
Mauricio Morris anuncia que retira su candidatura al Senado. / Colombia Justa Libres

Noticias RCN

marzo 05 de 2026
02:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El candidato al Senado Mauricio Morris anunció que se retira de la contienda electoral para respaldar la candidatura de Rumenigge Monsalve, en una alianza política que busca consolidarse de cara a las próximas elecciones legislativas.

La decisión fue presentada durante un encuentro realizado en la sede del partido Colombia Justa Libres, donde dirigentes de esa colectividad destacaron el acuerdo político alcanzado entre ambos sectores.

RELACIONADO

El presidente del partido, Ricardo Arias Mora, junto con el secretario de la colectividad, Óscar Vélez, manifestaron su respaldo a la adhesión y señalaron que la alianza representa una convergencia en torno a principios y valores que promueve ese movimiento político.

“Allí el partido se siente gratamente representado. En esa unión el próximo domingo sabemos que al final de la jornada tendremos un resultado que sorprenderá gratamente a Colombia”, afirmó Arias Mora.

Los motivos de la adhesión

Por su parte, Mauricio Morris explicó que su decisión de retirarse de la campaña responde a la coincidencia entre sus propuestas y las planteadas por Rumenigge Monsalve, asegurando que quiere unir fuerzas para obtener la más alta votación de la coalición.

Entre los puntos que mencionó se encuentran la creación de un Viceministerio de Asuntos Religiosos, el fortalecimiento de la seguridad mediante el porte legal regulado de armas, la imposición de penas más severas para abusadores de menores y la defensa de la familia como base de la sociedad.

Asimismo, Morris aseguró que los denominados “bukelistas en Colombia” se suman a este proyecto político con el objetivo de impulsar una agenda centrada en la seguridad, la fe y los valores.

Monsalve agradece el respaldo

El candidato Rumenigge Monsalve agradeció la adhesión y aseguró que trabajará para sacar adelante las propuestas planteadas durante la campaña.

Los dirigentes de esta alianza invitaron a los ciudadanos a respaldar la iniciativa en las urnas el próximo 8 de marzo, marcando la Coalición Alma – Cambio Radical y el número 50 en el tarjetón.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

ABC de cómo votar este 8 de marzo: dudas clave respondidas paso a paso por el registrador nacional

Acoso Sexual

Hombre irrumpió en la casa de su ex para intimidarla y amenazarla frente a una niña: fue capturado en Medellín

Elecciones en Colombia

Candidata Claudia Cabrera reveló atroces detalles del crimen de su hermano a dos días de las elecciones

Otras Noticias

Dólar

Importante cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 6 de marzo de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 6 de marzo de 2026.

Historias

Salto ecuestre en Bogotá 2026: Concurso CSN en el Club El Rancho

Bogotá se prepara para vivir la máxima fiesta del salto ecuestre en el Club Campestre El Rancho.

Cuidado personal

“Slime”: el famoso juguete para niños que contiene sustancias potencialmente tóxicas

Millonarios

Millonarios ya tiene calendario en la Copa Sudamericana: fechas clave para los azules

Venezuela

Así va la inflación en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro: ¿Cómo está el bolsillo de los venezolanos?